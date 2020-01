Angela Ciochină a murit ca Cristina Ţopescu, în condiţii îngrozitoare. Pe 7 iulie 2015, cântăreaţa a fost gasita moarta in apartamentul ei din Bucureşti, dupa o lunga suferinta, de către menajeră. Diagnosticata cu ciroza hepatica, Angela Ciochina a suferit enorm, fiind imobilizata la pat de foarte mult timp. În septembrie 2010, Ciochină a fost gasita in coma, in propria casa, inconjurata de zeci de sticle de alcool si cu rani oribile pe corp din cauza faptului ca nu se mai ridicase de foarte mult timp din pat. În acea perioadă, ea se retrăsese la Urecheni, la casa părintească. Rudele din Iaşi au fost anunţate telefonic de secretara primăriei Urecheni să vină urgent să o ia pe Angela şi să o ducă la spital. A doua zi, unchiul şi mătuşa artistei au avut parte de imagini de coşmar atunci cînd au ajuns la casa familiei Ciochină. „Era într-o situaţie de plâns: întinsă pe un pat deja putrezit, avea numai răni şi chiar viermi pe spate pentru că nu se mişcase de mai multă vreme. Cineva îi adusese băutură“, îşi amintea, cu lacrimi în ochi, Gheorghe Sava, unchiul Angelei.

Citeste si: Andreea Esca, șocată de vestea tragică a morții Cristinei Țopescu. Cele două au lucrat împreună trei ani

Citeste si: Cristina Țopescu a vrut să plece din România, în urmă cu 2 ani și jumătate! Vedeta și-a căutat un job în Italia dar s-a răzgândit în ultimul moment

"Au murit mama şi sora...toată familia a murit, părinţii şi sora mea, m-am retras să rezolv acolo treburile gospodăreşti şi s-a întâmplat necazul, am rămas aşa cum mă vedeţi, din păcate", povestea Angela Ciochină. Ulterior, s-a mutat la Bucureşti, unde a decedat, 5 ani mai târziu. Şi alte personalități au decedat singure, în casele lor, în anii recenți, fiind descoperite, după un timp, de apropiați. Realizatorul de radio și televiziune Andrei Gheorghe, în vârstă de 56 de ani, care se retrăsese de ceva vreme din media, a murit în martie 2018. Trupul său a fost găsit, de către o persoană apropiată, în baie, decesul survenind, potrivit legiștilor, cu circa 12 ore înainte. Cauza morții a fost un stop cardio-respirator. Potrivit Libertatea, ultima persoană care îl văzuse în viață pe Andrei Gheorghe a fost fiica sa, care îl vizitase cu mai puțin de 24 de ore înainte ca el să moară. (vezi motivul pentru care Angela Ciochină nu s-a măritat niciodată)

Cristina Ţopescu a murit. O vecină a alertat Poliţia

În noiembrie 2017, actrița Stela Popescu, în vârstă de 81 de ani, a fost găsită fără suflare în locuința sa. Ea a fost găsită de către fiica sa adoptivă, care a sunat la 112. Legiștii au constatat că decesul a survenit în urma unui atac vascular cerebral petrecut cu zile în urmă. În acea vreme, actrița și-a pierdut șirul gândurilor în timpul unei gale la care lua parte, incident atribuit unui posibil atac cerebral, dar "cei care au fost la intalnire nu s-au gandit sa cheme o salvare, un doctor. Nimeni nu s-a gandit. Este rezultatul unui accident, unei intamplari nefericite...", după cum spunea atunci Alexandru Arsinel. În octombrie 2016, fiul fostului ministru al Culturii Răzvan Theodorescu, Ion Vladimir Theodorescu, în vârstă de 43 de ani, a fost găsit mort în casa de vacanță din Corbeni, județul Argeș. El a fost găsit de către menajeră, iar echipajul medical care a intervenit a stabilit că bărbatul murise de câteva ore. În ziua anterioară, el i-ar fi spus unui prieten că a fost mușcat de un șarpe, iar legiștii au atribuit moartea unui șoc toxic, fără ca persoana mușcată de șarpe să fi apelat la ajutor medical.

Cristina Țopescu (59 de ani) a fost găsită fără suflare, duminică seară, în casa sa din Otopeni. O vecină a sunat la poliție pentru că nu o mai văzuse de trei săptămâni. Informația a fost confirmată de poliție și de către șeful Ambulanței din București. Potrivit poliției, în cursul serii de duminică, în jurul orelor 22:00, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat de către o femeie cu privire la faptul că vecina ei nu a mai fost văzută de aproximativ trei săptămâni. În urma sesizări, polițiștii orașului Otopeni au intrat în imobilul respectiv unde au găsit o persoană decedată care nu prezintă urme vizibile de violență. Urmează să se efectueze în cauză expertiza medico-legală. Trupul Cristinei a fost incinerat joi, 16 ianuarie, la crematoriul din Vitan-Bîrzești, cenuşa fiind depusă într-o urnă la Cimitirul Bellu.