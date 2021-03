Cezar Ouatu, mesaj cutremurător după moartea Corneliei Catanga! "Mă bucur de prețuirea domniei sale"

In articol:

Cezar Ouatu a transmis un mesaj cutremurător după moartea Corneliei Catanga. Vineri, 26 martie, martea artistă s-a stins din viață.

Este tragedia în lumea muzicii, după ce Cornelia Catanga a murit. În urmă cu doar o seară, artista ă a ajuns de urgență la spital, după ce medicii care au ajuns inițial la casa ei au constat că este vorba de un infarct.

Cezar Ouatu, mesaj după moartea Corneliei Catanga

Din păcate, cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-i mai salva viața.

Zeci de persoane au transmis mesaje dureroase după moartea intrepretei de muzică lăutărească. Printre cei care au avut câteva cuvinte de spus marea artistă este și Cezar Ouatu. Pe contul său de socializare, cântărețul a transmis cele mai sincere regrete.

"Drum lin către stele unei doamne și unui om frumos pe care am avut onoarea să-l cunosc și să mă bucur de prețuirea domniei sale! Doamna muzicii lăutărești Cornelia Catanga ne-a părăsit probabil pentru o lume mai bună! Dumnezeu să o ierte!", a scris Cezar Ouatu pe contul său de socializare.

De asemenea, sute de fani au lăsat comentarii în mediul online pentru cea care le-a bucurat existența o viață întreagă.

"Dumnezeu să-i odihnească în pace sufletul!/ Ce vremuri... Am iubit-o pe Catanga.. A iubit-o și nea Aurel.. Of, săracul, a rămas singur...Off ce nebunie trăim../Dumnezeu s-o ierte!/Condoleante familiei/ Mai ții minte la Șarpe, când ne-a cântat de ziua ta...", au fost doar câteva dintre sutele de mesaje postate pe rețelele sociale.

Cornelia Catanga copii

Cornelia Catanga şi Aurel Pădureanu, au împreună un fiu, Alexandru, care are 24 de ani şi este stabilit în America.

În urmă cu doar câteva zile, băiatul a scris pe rețelele sociale un mesaj pentru mama lui.

"Postez și eu asta, ptr "unii" care se pricep la muzica și au impresia ca muzica s-a terminat la Regi/Regine si asa mai departe... ei le știu pe toate....(hohaveller) stai asa ca nu-i asa, femeia asta care o postez, a avut si are un auz fantastic, si când pune mana pe acordeon canta ca bărbații...numai zic când intra intr-o încăpere face liniște în 2 secunde,oriunde se duce. Are un TALENT ATAT de MARE încât îmi spune pana si tonalitatile la JAZZ fie ca-i cant, fie ca ascult ceva frumos,care vreau sa împărtășesc cu ea și rămân ului!!!! Nu o laud ca-i femeia care mi-a dat viata, dar e GREU sa ai super carisma, si sa fii iubita de toti...Dar mai ales de DUMNEZEU!!! Sa ascultam zic eu, fără prea multa vorbărie..SANATATE!!!!", a scris Alexandru, fiul Corneliei, în urmă cu două zile pe reţelele de socializare.