Ultimul mesaj al Corneliei Catanga! Marea artistă s-a stins din viață în această dimineață: "Este doar începutul.."

Ultima postare a Corneliei Catanga! Ce mesaj a transmis cântăreața pe rețelele sociale?!

Cornelia Catanga a murit, vineri, 26 martie, la Spitalul Universitar din Capitală. În urmă cu doar o seară, faimoasa cântăreață a ajuns de urgență la spital, după ce medicii care au ajuns inițial la casa ei au constat că este vorba de un infarct.

Din păcate, cadrele medicale nu au mai putut face nimic, iar inima artistei a cedat, potrivit celor spuse de surse pentru WOWbiz.ro

De asemenea, pe rețelele sociale, în jurul orei 05.00, jurnalista Mara Bănică a făcut anunțul cumplit.

”Din păcate, Cornelia Catanga s-a prăpădit. Sunt împietrită, efectiv. Un stop cardiorespirator suprapus cu un Covid a răpus-o, acum o oră, la Spitalul Universitar din Capitală. Dumnezeu să o ierte!”, a scris Mara Bănică pe pagina sa de Facebook.

Ultimul mesaj al Corneliei Catanga

Cornelia Catanga a fost cu siguranță una dintre cele mai iubite cântărețe din țara noastră.

Însă, în ultima perioadă, activitate ei a fost suspendată, ținând cont de restricțiile impuse de pandemia de coronavirus. Ultimul mesaj pe care marea artistă l-a postat pe pagina sa Facebook a fost acesta:. De atunci, interpreta de muzică de petrecere nu a mai postat niciun alt mesaj pe pagina sa de Facebook.

Drama neștiută a Corneliei Catanga

În cadrul unei emisiuni de televiziune, Cornelia Catanga a vorbit despre faptul că la naștere cântărea doar 850 de grame, fiind născută la 7 luni. Atunci, mătușa ei a aruncat-o sub pat, crezând că este moartă.

”Eram vânătă din cap până în picioare, nu respiram. Sora mamei mele a spus <<aoleu, pentru neagra asta să se nenorocească sora mea>> Am fost aruncată sub patul în care era maică-mea. Bunica mea mi-a spus că în momentul în care m-au luat într-o cârpă m-au aruncat sub pat pentru că eram neagră vânătă toată și nu respiram. Și au zis pe cine să salveze, pe maică-mea sau copilul”, a spus Cornelia Catanga în cadrul unei emisiuni de televiziune.