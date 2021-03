Cine e Paul Vasile de la Chefi la cuțite 2021, cuțitul de aur din echipa lui chef Sorin Bontea. „Trebuie să-mi urmez acest vis!”

In articol:

Paul Vasile este din Cernica, județul Ilfov, și a participat la audițiile Chefi la cuțite 2021 pentru a-și îndeplini un vis din copilărie. În vârstă de 27 de ani, concurentul l-a cucerit iremediabil pe chef Sorin Bontea, care i-a acordat primul cuțit de aur al sezonului 9.

Cine e Paul Vasile de la Chefi la cuțite 2021, cuțitul de aur a lui Sorin Bontea

Performanță incredibilă a lui Paul Vasile la Chefi la cuțite, un tânăr îndrăgostit de bucătărie încă de când era mic copil.

El a reușit să-i impresioneze pe jurații Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea cu un preparat inedit.

Concurentul și-a asigurat astfel un loc în echipa lui Sorin Bontea și în competiția Chefi la cuțite 2021. Paul Vasile a gătit păstrăv poșat cu piure de conopidă și spumă de soc, combinate cu crutoane de conopidă, pentru care a primit cuțitul de aur.

Paul Vasile, bucătar

Concurentul a mărturisit că bucătăria a făcut parte din viața sa încă din copilărie. Paul Vasile a declarat în emisiunea Chefi la cuțite că a început să gătească de la vârsta de 6 ani. Încă de atunci, acesta știa că visul său este să devină un bucătar bun și a făcut tot ce a putut să-și urmeze visul.

Paul Vasile de la Chefi la cuțite 2021: „Trebuie să-mi urmez acest vis!”

El a dezvăluit că a urmat mai multe cursuri și de multe ori a sacrificat timpul liber și a ales să muncească pentru a evolua. Paul Vasile spune că a început munca de jos și a lucrat ca ajutor de bucătar, însă salariul era mult prea mic pentru a putea supraviețui. „Cred că de la 6 ani am început să cochetez cu bucătăria. Am început să fac școala pentru bucătari pentru că asta e pasiunea mea și am zis că trebuie să-mi urmez acest vis.

Dacă eram la practică nu ratam niciun curs, am mers în fiecare zi. Am prins sărbătorile de Crăciun și m-am dus la practică să învăț. Imediat după ce am terminat cursurile m-am angajat la un restaurant în București, eram ajutor de ajutor de bucătar pentru că eram la început de tot și aveam salariul foarte mic”, a spus Paul Vasile de la Chefi la cuțite.

Paul Vasile, cuțitul de aur din echipa lui Sorin Bontea

Deși concurentul de la Chefi la cuțite a avut parte de un drum anevoios în carieră, Paul Vasile a avut oportunitatea de a pleca în Londra la vârsta de 23 de ani, unde a lucrat în mai multe restaurante și a reușit să învețe ce înseamnă cu adevărat meseria de bucătar. Deși este axat pe deserturi, tânărul a demonstrat că poate găti orice.

Cei trei jurați au fost uimiți de farfuria concurentului, iar chef Sorin Bontea nu a ezitat să-i ofere primul cuțit de aur al sezonului 9 Chefi la cuțite. Așadar, Paul Vasile este primul membru din echipa juratului care are în palmares patru sezoane câștigate.

Program TV Chefi la cuțite 2021, sezonul 9

Sezonul 9 Chefi la cuțite va fi difuzat de trei ori pe săptămână, de duminică până miercuri. Programul emisiunii arată diferit în acest sezon, iar telespectatorii vor putea urmări show-ul în fiecare duminică de la ora 20:00, iar luni și marți de la ora 20:30.

Debutul Chefi la cuțite aduce o schimbare importantă în grila stației Antena 1, pentru că emisiunea iUmor nu va mai fi duminică la televizor, ci va fi difuzată în fiecare zi de miercuri, de la ora 20:30.

Jurații Chefi la cuțite