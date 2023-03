Cine e Radu Iordache de la Românii au Talent 2023. Octogenarul a povestit că a întreținut relații intime cu aproape 900 de femei

In articol:

Cine e Radu Iordache de la Românii au Talent 2023.

Cine e Radu Iordache de la Românii au Talent 2023

Octogenarul a scris o carte în care a mărturisit că a întreținut relații intime cu aproape 900 de femei.

Radu Iordache de la Românii au Talent 2023 este un pensionar în vârstă de 87 de ani, care a venit la Românii au Talent, ca să împărtășească din experiența sa de viață.

„Mă numesc Radu Iordache, am 87 de ani, sunt absolvent al Facultății de Mecanică, promoția 1958. Am avut funcția de inginer șef de secție. Aveam 1500 de oameni în subordine. Se lucra în trei schimburi, iar din cauza asta am avut și probleme cu soția. Eu m-am căsătorit cu întreprinderea. În concluzie, divorțează. După ce am divorțat, am făcut un păcat, de la un capăt la altul...destule femei și multe. Scrie în carte”, a povestit concurentul, înainte de a intra pe scenă.

Concurentul de la Românii au Talent, sezonul 13, și-a început actul artistic recitând scrisori de dragoste pe meserii, spre deliciul juraților, dar și al publicului prezent la preselecțiile de la Românii au Talent 2023.

„Am venit la dvs. ca să încerc să vă înveselesc un pic cu foarte multe glume și bancuri pe care nu le-ați mai auzit niciodată. Și cu câteva scrisori de dragoste pe meserii pentru că atunci când cineva scrie o scrisoare, fără să vrea întrebuințează cuvinte din meseria respectivă. Șoferul de la șoferie, zidarul de la zidărie. Dacă vreți, pot să încep cu scrisoare de dragoste de la un matematician”, a spus Radu Iordache în fața juraților.

Citește și: Cine este Amelia Racea de la Românii au Talent 2023. Concurenta este campioană europeană la bârnă

Radu Iordache de la Românii au Talent 2023 [Sursa foto: captura TV]

Radu Iordache, scrisoarea unui matematician

„Logaritmul inimii mele,

Făptura ta paralelipipedică mi-a căzut secantă la inimă chiar de la prima noastră întâlnire, când ca din întâmplare, dreapta mea a atins tangenta ta, iar tu făcând pe supărata, mi-ai tras o perpendiculară pe calota obrazului drept, extrăgând rădăcina unui dinte, care și așa mă durea de atâta vreme.

Ah, ce corp geometric frumos ai! Cu picioarele ca două axe rectangulare, care se întâlnesc în origini. Și cu fund frumos, bombat ca o semisferă. Ipotenuza vieții mele, vino să te cuprind între catete!

Mi-a șoptit însă o vecină că deunăzi te-a văzut plimbându-te cu un oarecare X. Să știi ipotenuza vieții mele, că pe acest X îl interesează din toată făptura ta paralelipipedică doar originea. Acolo unde se întâlnesc cele două axe rectangulare.

Citeste si: Armin Nicoară a tras o sperietură de mama focului. Ce i s-a întâmplat artistului chiar în fața casei sale: „A început să-mi spună tot ce fac eu în casă”- kanald.ro

Citeste si: ”Afacerea” cu refugiați nu mai merge. Românii îi dau afară pe ucraineni din case- stirileprotv.ro

De asta îmi e frică să nu utilizezi metoda reducerii și să devii divizibilă cu doi. Cu doi sau cu mai mulți. Și vin cu propunerea să învățăm cea mai elementară operație din matematică, adunarea. Și să ne adunăm pe viață la ofițerul stării civile, pentru ca apoi să trecem să învățăm urgent înmulțirea, care este operația cea mai plăcută și care o să te încânte și o să îți meargă la suflet. Și care ne asigură și urmași.

Te sărută de mii de ori,

Lixandru Diagramă”.

Citește și: Cine e Cristian Uță de la Românii au Talent 2023. Concurentului i se mai spune și „Krooty”

Radu Iordache de la Românii au Talent 2023 [Sursa foto: captura TV]

Radu Iordache, apreciat de jurații de la Românii au Talent, sezonul 13

Cei patru jurați de la Ro mânii au Talent 2023 l-au apreciat pe Radu Iordache și i-au adresat numai cuvinte de laudă:

Andi: Domnul Iordache, ați spus că aveți 87 de ani. Ce ați zice să ne revedem peste cinci ani?

Dragoș: S-ar putea să fie mai multe șanse să fie domnul peste 5 ani și să nu fim noi doi

Bobonete: Și asta e adevărat. A zis foarte bine colegul. La cum se schimbă juriul ăsta, Andi, spune anul viitor, ca să prindem și noi

Andi: Eu zic să îi mulțumim în picioare domnului Iordache pentru prestație

Andra: Foarte frumos! Ce bucurie!

Andi: Ne-ați făcut o mare bucurie și o mare onoare

După aceea, Pavel Bartoș a intrat în platou și le-a oferit juraților cartea scrisă de Radu Iordache. Însă, prezentatorul a ținut să le citească un paragraf juraților de la Românii au Talent, sezonul 13, ca aceștia să știe cu cine au stat de vorbă.

„Auziți, vreau să vă citesc ceva din cartea domnului, „Spovedania unui mare păcătos”. Asta e tare de tot!”, a spus Pavel Bartoș, iar mai apoi a citit:

„Dați-mi voie să nu fiu modest și să mă consider un cunoscător în ceea ce privește relațiile sexuale dintre bărbați și femei, ținând seama că am avut aproape 900 de femei, spre rușinea mea! Am ajuns să le cunosc foarte bine pe tovarășele noastre de viață.”, a citit Pavel Bartoș din cartea scrisă de Radu Iordache.

Jurații de la Românii au Talent 2023 au rămas cu gurile căscate și cu ochii mari când au auzit ce le-a citit Pavel Bartoș. Nimeni nu se aștepta ca bătrânelul senin care a venit la Românii au Talent, sezonul 13, să aibă o poveste de viață atât de palpitantă.

Citeste si: “Mi-am format un principiu de viață care s-ar putea să supere pe multă lume.” Dinu Maxer a dezvăluit motivele reale ale divorțului- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 2 aprilie 2023. Ce sfânt este celebrat în calendarul ortodox?- stirilekanald.ro

Citeste si: Din ce face bani acum fosta soție a lui Dinu Maxer? Determinată din fire, artista nu a profesat niciodată în domeniul studiat și s-a reprofilat- radioimpuls.ro

Andi Moisescu: Asta te-a marcat pe tine, Pavele

Bartoș: Până și Ilie Năstase ar fi invidios

Dragoș: 900?! Te uiți altfel la el

Andra: Cu respect!

Citește și: Cine este Anda Vaciu de la Românii au Talent 2023. Drama prin care a trecut concurenta

Bartoș și Andi citesc din cartea lui Radu Iordache de la Românii au Talent 2023

Ce seriale turcești sunt difuzate la Kanal D

În intervalul orar în care va fi difuzată emisiunea Românii au Talent, telespectatorii pot urmări la Kanal D, serialul turcesc „Destăinuiri”.

De asemenea, fanii serialelor turcești pot urmări de lunea până joia, de la ora 20:00, serialul „Totul pentru familia mea”, iar vineri și sâmbătă, de la ora 20:00, serialul „Destăinuiri”, doar la Kanal D.

Acțiunea serialului "Destăinuiri" se desfășoară într-un cabinet psihologic din Istanbul, un loc încărcat de emoție și de destăinuiri, unde vin să-și găsească împăcarea și vindecarea persoane vulnerabile, cu istorii de viață încurcate, marcate de traume, de încercări teribile. Poveștile de viață dramatice sunt inspirate din realitate, în multe dintre acestea se vor putea regăsi cei din fața micilor ecrane.

Manolya (interpretată de Binnur Kaya) este terapeutul șef, o femeie puternică și încrezătoare, respectată de colegi și de clienții cabinetului. Misiunea ei este de a-i ajuta pe cei care îi calcă pragul cabinetului să își deschidă sufletul și să vorbească chiar și despre cele mai traumatizante experiențe și îngrijorătoare gânduri. În afara biroului ei, Manolya este însă o femeie interiorizată, care ascunde multe secrete și propriile-i drame.

Dincolo de poveștile dezvăluite pe canapeaua echipei de terapeuți ai clinicii, se derulează și fragmente din viața acestora. Relațiile dintre ei, dar și cele cu familiile lor fac parte din țesătura de povești care îi vor acapara pe telespectatori.

Poveștile de viață dramatice dezvăluite în clinică vorbesc despre modul în care viitorul este afectat de experință și despre cum comportamentele agresive și abuzive sunt moștenite de-a lungul generațiilor. Și chiar dacă abuzul este interzis prin legi și pedepsit în săli de judecată, rădăcinile răului și lipsa de iubire pot fi îndepărtate cu greu; iar aici intervine calitatea umană şi profesională a terapeuților, dar și dorința de vindecare și de deschidere către celalalt a „pacienților”.