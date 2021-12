Cine e Rita din piesa lui Smiley cu Connect-R. Frumoasa blondină locuiește în Londra

In articol:

Cine e Rita din piesa lui Smiley cu Connect-R. Vezi cine este frumoasa dansatoare din clipul celor doi artiști, care au dat hitul anului.

Cine e Rita din piesa lui Smiley cu Connect-R

Interpreta Ritei din videoclipul piesei ”Rita”, lansată de Smiley și Connect-R este o frumoasă dansatoare blondină, pe nume Lavinia, care locuiește în Londra și are 2,6 milioane de urmăritori pe TikTok.

Frumoasa Lavinia este extrem de pasionată de dans, iar asta se vede din clipurile sale de pe rețelele de socializare.

Smiley și Connect-R au dat lovitura cu piesa ”Rita”, care a strâns peste 12 milioane de vizualizări în doar câteva luni.

Smiley și Connect-R, despre ”Rita”

Smiley a declarat că este prieten cu Connect-R, iar din punct de vedere muzical se consideră fanul său, dat fiind că îi plac toate piesele artistului.

”Mi-a plăcut din prima piesa asta, aşa cum mi-au plăcut toate piesele lui Connect-R de până acum. Îl ştiu de mult timp, am mai colaborat, suntem prieteni, iar muzical vorbind sunt fanul lui, îmi place cam tot ce face. „Rita” este o piesă de dans, dar şi de feeling, este o piesă lucrată în detaliu despre o temă foarte actuală: ce alegem în viaţă, cine triumfa? nevoia de siguranţă şi confort sau inima? Sunt sigur că o să vă placă şi clipul, este ca un film căruia abia aştepţi să-i vezi finalul, dar care rămâne unul deshis în mintea, amintirile şi inima fiecărui om care ascultă piesa”,

declară Smiley despre piesa ”Rita” pentru okmagazine.ro .”

Connect-R este bucuros pentru colaborarea pe care o are cu Smiley. Artistul a vorbit la superlativ despre colegul său de scenă, iar despre piesa ”Rita”, are toate cuvintele de laudă.

Mă bucur mult că am făcut o piesă cu Smiley pe care eu îl consider poate cel mai mare star pop de la noi din ţară. Am mai lucrat cu el la începutul carierei mele şi am rămas încă de atunci impresionat de calităţile lui de om de studio, de compozitor. Am venit cu ”Rita” la el aproape gata, şi-a scris strofa, a făcut şi un after-refren superb şi iată că a ieşit o piesă care sperăm din suflet să placă. Deşi eu mi-am obişnuit publicul în ultimul timp cu piese care vindecă, ei bine, muzica trebuie şi să bine dispună, nu doar să vindece. Aşa e ”Rita”, te face să zâmbeşti, să dansezi, să te mişti.”, a spus și Connect-R pentru sursa citată.

