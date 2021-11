Cine este Bianca, iubita lui Denis Roabeș de la trupa „The Motans”

In articol:

Formația „The Motans” ocupă un loc în trening pe Youtube de câțiva ani încoace. Băieții știu să cânte și să își pună inimile în versuri, cucerind toți fanii cu fiecare vers al melodiilor.

Cine este Bianca, iubita lui Denis Roabeș



Bianca, iubita lui Denis Roabeș [Sursa foto: cancan.ro]

Dacă în muzică Denis Roabeș își pune sufletul pe tavă, în spatele industriei muzicale nu se grăbește să își expună viața personală.

De când a apărut pe Youtube, la radio, la televiune, toată lumea și-a pus întrebarea dacă are o relație. Dacă la început Denis își ferea relația de ochii lumii, acum știm că acesta este împreună cu o frumoasă clujeancă, pe nume Bianca. "Desigur, întotdeauna iubesc. Există o fată în viața mea. Pentru că este viața mea personală și prefer să nu o afișez în public. Cred că e de bun simț să nu fac acest lucru.”, a declarat acesta, la începutul relație, pentru revista VIVA!.

Conform cancan.ro, cei doi au o poveste superbă de dragoste, dar încă ferită de social media: “Sunt împreună de ceva timp, dar își țin relația ascunsă. Petrec vacanțe împreună, ea merge la concertele lui, dar nu se afișează împreună. Bianca tot timpul îl urmărește din public. Nu vrea să iasă în evidență”, a declarat o sursă către cancan.ro.



Bianca și Denis, după terminarea unui concert [Sursa foto: cancan.ro]

Solistul trupei „The Motans” este unul dintre cei mai doriți artiști din România

Originar din Republica Moldova, Denis Roabeș a ajuns la București datorită lui Matei Dima, Bromania. Influencerul l-a contactat pe artist și i-a propus o colaborare, care a ajuns până în punctul în care Denis să fie recunoscut de toate persoanele din mediul online. Artistul a spus motivul pentru care a ales România, ci nu o altă țară pentru a se lansa: „Pentru că mi s-a părut mai corect și mai sincer cumva să încep tot acest drum cu versuri în limba maternă, după aceea dacă se amplifică lucrurile facem și în rusă și în engleză și în franceză. Dacă a venit din suflet am cântat în limba în care am considerat.”, s spus Denis, solistul trupei The Motans. Astăzi, este unul dintre cei mai apreciați și ascultați artiști, melodiile trupei lui fiind pe repeat pe tot youtube-ul românesc.



Artistul are o relație bună de prietenie cu Carla's Dreams, un alt artist din Republica Moldova care a făcut furori printre români. Dacă la început se specula că între Sergiu și Denis există o competiție, solistul „The Motans” a demontat mitul: ”E foarte bună, e prietenească. Ne împăcăm foarte bine. Mai mult, Sergiu m-a ajutat foarte tare la început cu sfaturile necesare și mai multe chestii".

Denis a fost de multe ori acuzat că a părăsit țara natală pentru că acolo nu ar fi avut parte de succesul de aici. Cu toate acestea, bărbatul a spus că a luat cu el tot ce se putea din Republic Moldova. Acesta a mărturisit că viața în România e mai alertă și mai "aglomerată", și de aceea ar fi ales să își înceapă cariera de cântăreț aici.

