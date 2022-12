Cine este Creața de la emisiunea „Păzea, Creața gătește”? Pasiunea Alexandrei Matei pentru gătit a început din copilărie: „Adăugam pământ și frunze și dădeam mâncare la gâște”

In articol:

Cine este Creața de la emisiunea „Păzea, Creața gătește”. Alexandra Matei a dezvoltat o pasiune pentru gătit încă din copilărie.

Vezi totul despre aceasta: câți ani are, de unde este, ce studii are, dar și ce planuri de viitor are!

Creața, pe numele său real Alexandra Matei, este o tânără în vârstă de 21 de ani, originară din Galați, și dornică de a învăța cât mai multe lucruri noi. Deși aceasta deține deja o poreclă, Alexandrei îi place să i se spună Cassandra: „Îmi place să mi se spună Casandra, pentru că mi se pare că mi se potrivește mult mai bine, se pliază mult mai bine pe personalitatea mea și pe starea mea de spirit, plus de asta, îmi place să mă diferențiez.”, a mărturisit aceasta.

Pe lângă cariera profesională aflată în plină ascensiune, Cassandra urmează în prezent studiile Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București, la specializarea Comunicare și Relații Publice. De altfel, aceasta a lucrat în domeniul copywriting-ului începând cu luna iulie și până în luna noiembrie a anului 2021, mediu care a favorizat dezvoltarea și aprofundarea abilităților pe care le formează

în timpul studiilor superioare.Însă, tânăra avea cu totul și cu totul alte planuri de viitor, care treptat au căpătat o altă formă. Potrivit spuselor sale, dorința sa era să devină însoțitor de zbor, însă oscila, de asemenea, și între domeniul psihologiei și al comunicării:, a spus Creața.

Pasiunea tinerei pentru gătit a început din copilărie

Alexandra Matei a dezvoltat o pasiune pentru gătit încă din copilărie, atunci când lua diverse produse alimentare de la o prietenă de familie, pentru a „găti” gâștelor: „Mă duceam la vecina mea de lângă, când eram la bunicul la țară(...) și îi luăm mâncare din frigider, mai adăugam ceva pământ și frunze și dădeam mâncare la gâște. Partea amuzantă era că nu mi-a făcut nimic vecina, râdea de mine tot timpul(...) doar că la un moment dat nu mă mai lăsa să intru în casă și eu mereu mă întrebăm de ce...(...), mi-am dat seama mai târziu.”, a povestit Creața.

Cu toate acestea, pasiunea pentru arta culinară nu a fost fructificată, tânăra prezentatoare declarând că în prezent nu îi place să gătească, dar și că bucătăria nu este punctul ei forte: „Nu-mi place să gătesc sau să stau în bucătărie, dar îmi place să ajut. Mama mereu ținea să mă învețe diferite rețete, dar nu stăteam, pentru că nu știu dacă din mâna mea ieșea ceva comestibil neapărat. De gătit... să zicem că știu așa și așa, dar pot spune doar că nu e punctul meu forte, atât!”, au fost cuvintele sale.

Citește și: Rețeta pentru cea mai bună negresă de post. Desertul perfect pentru Postul Crăciunului

Mesajul Alexandrei Matei pentru urmăritorii show-ului culinar „Păzea, Creața gătește”

Alexandra Matei nu este o expertă în ale bucătăriei, însă iubește provocările, iar emisiunea „Păzea, Creața gătește” o va ajuta să își depășească limitele actuale. Aceasta invită atât publicul care nu este experimentat în ceea ce privește bucătăria, cât și publicul dornic să ofere sfaturi și trucuri utile, să o urmărească și să descopere un mod nou de a privi bucătăria.

„Ideea de bază este că oricine poate să gătească, iar în această emisiune eu experimentez diferite rețete și surprinzător este că îmi ies destul de bine și din prima chiar.(...)

Îmi doresc să se muleze pe ce vor oamenii. Vreau că cei care n-au avut absolut niciun talent în bucătărie, să experimenteze alături de mine și să validăm împreună ideea că oricine poate să gătească.(...) Pentru cei care știu câte ceva despre arta culinară, îmi doresc să mă urmărească cu drag și să ajute un „mic bucătăraș” ca mine, să experimenteze diferite rețete, ba chiar să-mi ofere și sfaturi sau diferite trucuri, pentru a face cumva prepararea mai ușoară sau pentru a face gustul mai intens.”, a declarat Creața.

Emisiunea „Păzea, Creața gătește” va fi difuzată pe canalul de YouTube theXclusive, de la Kanal D.