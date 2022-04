Cine este Dan Ion Ilie de la Mireasa, sezonul 5. Concurentului i se mai spune și Dani

In articol:

Cine este Dan Ion Ilie de la Mireasa, sezonul 5. În casa Mireasa, sezonul 5, au intrat șapte concurenți noi, dornici să își cunoască jumătatea și să își întemeieze o familie.

Dani de la Mireasa, sezonul 5, este unul dintre cei șapte concurenți noi, care au pășit în casa Mireasa cu gânduri de însurătoare.

Pe numele său, Daniel Ion Ilie, Dani are 25 de ani și s-a născut în Arad, însă în ultimii ani de zile a petrecut mai mult timp în străinătate decât în țară.

”Mă numesc Ilie Dan Ion, sunt din Arad, am 25 de ani, am terminat liceul cu program sportiv. Am făcut box de la 6 ani. În familie a fost întotdeauna Dumnezeu și sportul.

Când intram în ring mă întrebam de ce trebuie să mă bat cu oamenii pentru bani sau pentru ce. Eram scârbit când urcam în ring, fiindcă știam că dacă nu câștig, tata o să mă bată după aceea. De la o vârstă fragedă am avut o conștiință aparte și mi-am dat seama că faima nu se face prin box sau alte sporturi. O poți construi și în alte feluri.

Mama mea este pocăită botezată, bunicii mei la fel. În familia noastră am avut o legătură mai apropiată față de Dumnezeu. Am început să citesc niște cărți care m-au trezit și am învățat de la Dumnezeu că nu este un om care stă în cer și dă cu bâta, ci că de fapt, Dumnezeu suntem noi. Drumul acesta cu spiritualitatea m-a schimbat foarte mult, m-a dus și la depresii, am stat foarte mult singur, am dormit pe afară pe bănci, prin pivnițe. Însă nu vreau să se înțeleagă greșit, sunt un copil de bani gata, părinții mei mi-au oferit totul, însă am avut o creștere mai exigentă din partea tatălui meu” a povestit Dani de la Mireasa.

Dani de la Mireasa 2022 a călătorit prin 11 țări

Dani a povestit la Mireasa, sezonul 5, că se consideră un tip agil, curajos, creativ și își dorește o femeie pe măsură, cu care să aibă ce discuta.

”După venirea crizei financiare am plecat cu familia în Austria, iar după câteva luni le-am spus că vreau să plec singur în lume, iar prima dată m-am dus în Islanda de Nord, am lucrat ca translator. Am lucrat pentru mulțumire, pe mine banii mă scârbesc.

Agil, altruist, curajos, creativ, Vărsător, sunt un băiat sensibil și îmi place ca fata cu care o să fiu să fie o persoană cu care pot discuta începând de la politică, la stele, la Univers și alte chestii. Mă plictisesc aceste discuții minimaliste pe care le au m ajoritatea oamenilor și de aceea vreau să îmi găsesc o fată mai aparte. Nici operațiile estetice nu mă deranjează”, a mai spus tânărul.

Dani a venit ca să se însoare la Mireasa, sezonul 5

Dani de la Mireasa 2022, a fost înșelat de iubita sa cu cel mai bun prieten al său. Însă le-a iertat fapta, iar acum se simte pregătit să iubească din nou și să își deschidă inima.

Concurentul de la Mireasa, sezonul 5, își dorește să se căsătorească și să își întemeieze o familie cu cel puțin trei copii.

”Am avut decât o relație, eu am fost primul ei bărbat și ea prima mea iubită. Am avut-o până anul trecut când ne-am despărțit. Ea a fost singura persoană compatibilă. Din pricina acestei relații am suferit foarte mult. Ea s-a combinat cu cel mai bun prieten al meu și atunci mi-am dat seama cine era ea. După mi-am dat seama că trebuie să iert și să trec mai departe.

Am venit la Mireasa ca să mă însor. Îmi doresc o familie cu doi-trei copii. M-ar mulțumi și m-ar alina. Aș vrea să îi învăț lucrurile care eu nu am fost învățat și să îmi recunoscători toată viața doar pentru aceste lucruri”, a încheiat Dani.