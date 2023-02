Cine este Florin Ciotlăuș de la Românii au Talent 2023. Andi Moisescu: „E cumva nedrept că eu abia acum te aud prima oară”

In articol:

Cine este Florin Ciotlăuș de la Românii au Talent 2023. Concurentul i-a uimit pe jurații de la Românii au Talent, sezonul 13, cu vocea sa.

Florin Ciotlăuș are 28 de ani și este din Cluj Napoca. Concurentul de la Românii au Talent 2023 a venit în emisiune ca să cânte, deși meseria lui actuală este cea de inginer IT.

„ Sunt Florin Ciotlăuș din Cluj, am 28 de ani, lucrez ca și inginer în IT. Am terminat Politehnica în Cluj, secția de Electronică și Telecomunicații...mi-a luat un pic mai mult.

Cu muzica, toată lumea mă întreabă când te-ai apucat de cântat. Am înregistrări acasă de pe la patru ani pe magnetofon. Am mai făcut niște cursuri la o școală populară de artă. Cumva am încercat să fie muzica pe plan secundar, fiindcă sunt o persoană mai pragmatică și mai calculată, stau singur și trebuie să mă întrețin și momentan muzica nu îmi asigură traiul.

Am venit la Românii au Talent ca să îmi fac o carte de vizită. Cu toții vrem să avem un moment viral și vreau să îl fac cum trebuie. Normal că vreau să câștig, nu vrea să fiu ipocrit. Vreau să mă bucur de așa de mulți bani din cântat”, a spus concurentul înainte de a urca pe scenă.

Florin Ciotlăuș, patru de „DA” la Românii au Talent, sezonul 13

Florin Ciotlăuș a primit patru de „DA” la Românii au Talent, sezonul 13, dar și o mulțime de aprecieri și aplauze din partea jurațiilor și a publicului.

„A venit pielea de găină și tot. Fain de tot a fost. Deci te-ai dus și în registrul grav și în acut cu ușurință. A sunat perfect!”, a spus Andra.

„Băi, Flo, mie mi-a plăcut foarte mult. M-ai emoționat foarte mult! Nu ești genul de cântăreț care scoate din el să arate ce poate să facă. Ești pe relaxare și cred că e cel mai frumos mod de a cânta. Cel puțin ești pe gustul meu”, a spus Dragoș Bucur.

„Mie mi-a plăcut atât de mult încât am stat să mă gândesc dacă nu e cumva nedrept că eu abia acum te aud și te văd prima oară la cât de bine cânți. Uneori așa mi se pare și poate că emisiunea asta are șansa să mai repare uneori nedreptățile astea și sper să o facă în cazul tău”, a spus Andi Moisescu.

