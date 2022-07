Cine este Gabriella, cea mai mare dragoste a lui Florin Piersic? Cei doi s-au iubit ca în filme, în tinerețe! Totul s-a aflat abia acum

In articol:

Nu de puține ori, Florin Piersic a fost asociat cu un adevărat Don Juan, având în vedere că acesta s-a iubit cu multe femei frumoase, atrăgând privirile doamnelor și domnișoarelor de care era înconjurat. Ei bine, însă, un lucru mai puțin știut de către fanii celebrului actor este legat de iubirea sa secretă, Gabriella Vlad Werner, alături de care a trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de nouă ani.

Cei doi foști s-au cunoscut atunci când Gabriella era studentă la UNATC, acela fiind și momentul când Florin și femeia au început o relație amoroasă, însă care a fost ținută în mare secret de ochii lumii, dat fiind faptul că maestrul era căsătorit cu Ana Szeles, cea care i-a oferit acestuia și un fiu, pe Daniel.

Citeste si: Florin Piersic împlinește 86 de ani. Care este rolul celebru de care își amintește cu drag celebrul actor

La rândul său, nici Gabriella nu a rămas singură, asta pentru că l-a cunoscut pe Marcel, bărbatul cu care s-a căsătorit și împreună cu care a avut o fetiță.

Citeste si: Cum arată acum Cornelia Dansatoarea fără genele cu care a făcut istorie în România! Imagini unice- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Florin Piersic și Gabriella Vlad Werner

Florin și Gabriella nu mai păstrează legătura în prezent

În urmă cu ceva timp, Gabriella Vlad Werner a oferit o serie de declarații despre situația dintre ea și Florin Piersic, precizând că este o poveste încheiată de foarte mult timp.

Citeste si: Florin Piersic a plâns de durere în cimitir, în ziua în care a împlinit 86 de ani! L-a condus pe ultimul drum: "În loc să petrec, îi fac înmormântarea"

În prezent, cei doi nu mai păstrează legătura, însă actorul o contacta anual pe fosta lui iubită, cu ocazia fiecărei zile de naștere, dar acum nu se mai întâmplă acest lucru, asta pentru că Gabriella a decis să nu-i mai răspundă.

„În niciun caz. E o poveste încheiată definitiv. A fost o poveste de dragoste, de viață, care s-a consumat la vremea ei. Ultima oară când am vorbit cu el a fost acum vreo cinci ani, când m-a sunat de ziua mea. Apoi, a amuțit. Anul trecut a sunat, i-am văzut numărul pe telefon, dar mi-am zis ”Ia, mai lasă-mă!” Și nu i-am răspuns. Am auzit că are sănătatea șubredă, că s-a retras la țară, de frica Covidului… Îi doresc sănătate. Eu îmi văd de viața mea!”, a spus ea pentru Impact.ro .