Cine este noul iubit al vloggeriței Carmen Grebenișan

In articol:

Carmen grebenișan iubește din nou și nu sfiește să arate asta pe pagina ei de Instagram. Recent, vloggerița a postat prima fotografie cu noul ei iubit. La descriere, vedeta a scris: „Pe străzile din București”. fanii au reacționat imediat, de aceea fotografia astrâns peste 70.000 de aprecieri.

Dacă majoritatea comentariilor au fost pozitive și fanii au felicitat-o și i-au urat tot binele în noua relație, unii dintre ei au fost dezamăgiți să afle că noul ei iubit nu este Florin Ristei. În presă s-a zvonit o perioadă de timp că cei doi ar avea o legătură sentimentală, dar amândoi au negat aceste afirmații.

Carmen grebenișan a fost nevoită să lămurească încă o dată misterului relației ei cu Florin Ristei. „Și când eu încă speram la cuplul Florin Ristei și Carmen.. :)”, a fost un comentariu lăsat de una dintre fane, la care, răspunsul vloggeriței a fost: „Vai mie...n-a fost niciodată”.

Se pare că noul iubit al vedetei, Alexandru Militaru, este de meserie farmacist, iar cei doi par foarte îndrăgostiți unul de celălalt.

Vezi această postare pe Instagram *pe strazile din Bucuresti* 🎞 O postare distribuită de CARMEN GREBENISAN (@grebenisancarmen) pe Iun 10, 2020 la 1:35 PDT

Carmen Grebenișan l-a înșelat pe fostul iubit cu actualul? Dezvăluiri fără perdea: „Ne-am cunoscut în timp ce eram...”

După ce a anunțat că are un nou iubit, toți credeau că e vorba de Florin Ristei, fostul ei coleg din competiție, iar asta pentru că mulți dintre fanii ei și-ar fi dorit să îi vadă împreună. Dar, dezamăgire! Nu a fost vorba de artist, ci de un alt bărbat misterios, despre care Carmen nu a vrut să dea foarte multe detalii. A spus, însă, că acesta este mai mic decât ea. Iar ceea ce i-a șocat pe admiratorii ei este că aceasta l-a cunoscut pe vremea când încă se iubea cu fostul. Să fii fost tipul misterios motivul rupturii?

Citeste si: Vulpița a aflat tot! Cine este Gabriela, presupusa amantă a lui Viorel Stegaru

Citeste si: Diana Constantin de la Insula iubirii face videochat! Fosta concurentă din Thailanda face show în fața camerei

Citeste si: Ludovic Orban, anunț important despre izolarea la domiciliu. Toți românii din Diaspora trebuie să știe asta

„Sunt bine cam din februarie. Nu are nicio legătură Asia Express cu despărțirea. Singură nu stau prea mult, nu îmi place. Am nevoie de confort, să știu că este o persoană lângă mine. Nu prea îmi place ca lumea să mă bibilească.

Am nevoie de spațiul meu, dar să știu că e acolo. E foarte frumos și lucrurule au avansat într-un ritm destul de alert. Nici dacă mi-aș fi propus nu m-aș fi gândit la asta.

Noi ne-am cunoscut în timp ce eu eram cu fostul meu prieten. Nu a fost dragoste la prima vedere. Am fost amici timp de trei ani. Am fost compatibili la nivel amical. Ne-am înteles foarte bine și ne-am apropiat după. Am empatizat și s-au întâmplat alte lucruri”, a spus Carmen Grebenișan în cadrul unei emisiuni.