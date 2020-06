Cine este Gabriela, presupusa amantă a lui Viorel Stegaru

In articol:

După ce au petrecut un weekend de Rusalii la mare, soții Stegaru au început din nou să se certe și să amenințe că vor divorța. Vulpița este supărată pe Viorel, după acesta i-a aruncat hainele la care ținea foarte mult pe geam. Ea a izbucnit în lacrimi când și-a adus aminte de moment.

„Nu vreau să-l mai văd. Pentru ce mi-a făcut aseară. Am uitat să iau asta în platou, să arăt dovada că mi-a aruncat-o în fața blocului, că nu are minte. M-am săturat de el. Nu mai pot să-l văd în fața ochilor”, a declarat Veronica, în lacrimi, la un post de televiziune.

Mai mult decât atât, aceasta este convinsă că soțul ei a înșelat-o cu o domnișoară misterioasă, numită Gabriela. Ea ar fi fost la locuința lor din Blăgești, iar Viorel obișnuiește să vorbească la telefon cu ea.

Citeste si: Diana Constantin de la Insula iubirii face videochat! Fosta concurentă din Thailanda face show în fața camerei

Citeste si: Ludovic Orban, anunț important despre izolarea la domiciliu. Toți românii din Diaspora trebuie să știe asta

Citeste si: România, pe ultimul loc în Europa la siguranța rutieră. Date oficiale

„Eu cred că a vorbit cu Gabriela (...) Nu se mai poate cu el! La divorț o să ajungem! Dacă mă mai caută, o singură dată, treaba lui! O încurcă! Ori îmi schimb cartela, să nu-mi mai afle numărul de telefon...”, a mai spus Veronica.

Viorel a avut și el o reacție acidă în acest scandal. El i-a adus aminte soției lui că bagajele sunt făcute și pot divorța oricând. „Fiți atenți! Eu spun clar și sigur. Bagajul este făcut. Totul este aranjat”, a răspuns Viorel.

La ce s-a ajuns! Vulpița, în spatele gratiilor? Scandalul dintre Veronica și Viorel ia amploare

Veronica și Viorel au fost din nou protagoniștii unui scandal monstru! De această dată, lucrurile au escaladat atât de mult, încât bărbatul din Blăgești pare că-și vrea soția după gratii! Ba mai mult, scos din minți, acesta i-a aruncat hainele Vulpiței pe geam!

În urmă cu câteva zile părea că lucrurile revin la normal între Vulpița și Viorel Stegaru, mai ales după weekendul petrecut la malul mării. Se pare, însă, că lucrurile merg din ce în ce mai prost între soții din Blăgești. Scandalul a luat amploare, iar bărbatul a amenințat-o pe Veronica cu închisoarea. Acesta susține că soția lui s-a înâlnit cu mai mulți bărbați, iar asta l-a dus la capătul disperării.

„Lasă că vedea ea ce pățește de acum înainte! Să îmi dea și mie indicații unde a fost aseară, ce a făcut și... Mă ia ca prostul... de prost! O să vadă ea ce o să pățească, de acum înainte. Eu nu îi mai zic nimic! Nu mai pot, mi-a ajuns cuțitul la os!”, a spus Viorel în emisiune.

În plus, Viorel vrea să o vadă pe Veronica în spatele gratiilor. Acesta susține că a luat deja legătura cu un avocat și un judecător.

„O să vadă ea, garantat 100%, că o să se ducă. S-ar putea, cu legea, să facă și închisoare! Eu sunt sigur că o să facă 100%. Eu am un avocat bun, la Bârlad, am un judecător bun, la Bârlad, cu care am vorbit, știu ce au de făcut! Și o să iasă...”,a continuat el. (Citeste si: Cum a evoluat Vulpița? De la postari virale pentru greșeli gramaticale, la fenomenul glossy)