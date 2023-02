Cine este Sara Gagiu de la Românii au Talent 2023. Micuța concurentă i-a impresionat pe jurați

In articol:

Cine este Sara Gagiu de la Românii au Talent 2023. Concurenta s-a bucurat de popularitate la Românii au Talent, sezonul 13.

Sara Gagiu de la Românii au Talent, sezonul 13, are zece ani și vine din București. Concurenta a venit în emisiune ca să le arate tuturor că poate construi steaguri din cubul rubik.

Concurenta de la Românii au Talent 2023 le-a povestit juraților că poartă un aparat auditiv, însă acest lucru nu a împiedicat-o să își ducă viața normal.

„Mă numesc Sara Alexa Gagiu și am 10 ani. Pe scenă cred că o să am emoții. E un vis devenit realitate faptul că am venit aici. Am visat de multe ori.

La zece ani mă ocup de cub rubik, fac steaguri. Nu știu să le rezolv, dar fac ceva mai interesant și mai distractiv. Puteți să mă întrebați orice în timp ce fac cub rubik.

Numărul l-am inventat eu pentru emisiunea asta, special. Nu am frați sau surori. Am venit cu colega mea, Cristina...Am antene, că fără el nu aud. Am magnet în creier. Când îl dau jos nu aud.”, a spus micuța la Românii au Talent, sezonul 13.

Sara Gagiu de la Românii au Talent 2023 [Sursa foto: Captură TV]

Sara Gagiu, patru de „DA” la Românii au Talent, sezonul 13

Sara Gagiu a primit patru de „ DA” la Românii au Talent, sezonul 13, astfel s-a calificat în etapa următoare a concursului de talente.

„Sara, mie mi se pare că marea ta calitate nu este că faci steaguri din cubul rubik, ci felul în care ești. Felul în care zâmbești, felul în care ești, ai o naturalețe pe care copiii o cam pierd. Cred că ești un copil deosebit și o mare bucurie pentru părinții tăi. Bravo!”, a spus Dragoș Bucur.

„Iubesc efectiv toate privirile pe care le trimite acolo în public. Nepoțica mea are și ea aparat ca și tine și cunosc mai mulți copii care au aparat, dar ei nu vorbesc atât de corect ca și tine. Dacă tu nu ai fi spus că ai aparat, eu nu mi-aș fi dat seama. Felicitări pentru tot ce faci, pentru toate pasiunile tale, pentru faptul că ne-ai bucurat pentru prezența ta”, a spus Andra.

„Când vezi copii talentați, nu ai cum să nu te înmoi. Bravo, Sara! Felicitări pentru tot ceea ce ești așa! Eu cred că aparatul ăla te va ajuta și mai încolo în viață pentru că atunci când te vei întâlni cu proști, trebuie doar să îl scoți de pe cap”, a spus Mihai Bobonete.

