Complicea femeii care a atacat-o pe Mirela Vaida face dezvăluiri șocante: „De ce nu vă spune adevărul?”

A trecut o săptămână de la incidentul șocat care a avut loc în platoul emisiunii prezentate de Mirela Vaida! Vedeta a fost atacată d eo femeie necunoscută, care a aruncat o piatră în direcția ei. Din fericire, celebra prezentatoare tv a scăpat nevătămată, însă amintirile neplăcute o urmăresc în continuare.

În aceste momente, agresoarea este internată la spitalul Obregia din Capitală.

Pe camerele de supraveghere a mai fost observată o femeie, care ar fi fost complicea agresoarei. Pentru un post de televiziune, femeia a mărturisit că nu are nicio legătură cu atacul plănuit de agresoare și că nu vrea să meargă la închisoare.

„Vor să mă ducă la pușcărie, m-am săturat. Ei, cine. Aia, cum o cheamă? Blonda aia. Vaida. A zis că eu am pus-o pe aia (n.r. pe atacatoare) să se dezbrace și nu a fost adevărat. Habar n-am unde e”, a declarat femeia.

Femeia a povestit că a avut o viață dificilă și doarme prin cimitire, în timp ce femeia care a atacat-o pe Mirela Vaida a stat la adăpostul de noapte. „Ea a stat la adăpostul de noapte și eu prin cimitirul Bellu. Nu eu am învățat-o să se dezbrace. Dar și ce dacă. Dacă era cu mine în rând și vorbea cu mine așa.(...) Mirela Vaida și camera de luat vederi. Nu am voie să vorbesc cu oamenii?(...) Eu sunt cerșetoare. Mă dau și cu capul de ciment dacă nu-mi dă lumea bani. N-am făcut nimic. Vreau să plec în Ierusalim. Mi-a făcut un părinte de la biserică pașaport”, a adăugat complicea.

Agresoarea Mirelei Vaida [Sursa foto: Captura Video]

Agresoarea Mirelei Vaida are probleme cu alcoolul

Complicea agresoarei a mărturisit că a fost o întâmplare că a fost prezentă în momentul în care aceasta și-a pus planul în aplicare.

Femeia care cerșește pe stradă neagă că ar avea vreo implicare și refuză să aibă orice fel de dialog cu Mirela Vaida

„Să pună mâna cu mine, la Sfânta Parascheva, dacă am pus-o. Parcă nu am voie să merg cu ele. Acolo, că am văzut în spate cum se dezbracă. Nu are voie omul să se uite nicăieri? Am văzut și la ambulanță, că m-am uitat. Mergeam la cerșit acolo, dar nu am pus-o să dea în cap. Eu nu vreau să vorbesc cu Mirela Vaida. Dar și ea mă urăște pe mine”, a declarat complicea, pentru un post de televiziune.

Deși au venit împreună în București, complicea nu avea de gând să o ia pe agresoare cu ea în Ierusalim. Ea a mai adăugat că agresoarea Mirelei Vaida are probleme mari cu alcoolul.

„Îi e frică de avion. E foarte fricoas, e și bolnavă. Cum să o iau, să o am pe conștiință?! E cuminte, dar știți ce bea? De ce nu vă spune adevărul? Bea, că eu am stat de mai multe ori la bar. A băut și acolo, în față, la cartofi prăjiți, la București. Pun ură pe ea că-i puneți partea.(...) Eu am plecat prima la București. Eu am vrut să cerșesc și ea a mers cu mine pur și simplu. Încarc telefonul pe unde apuc”, a adăugat femeia.