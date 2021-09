Connect-R, amintiri de pe vremea când era elev: "Dacă întârziam sau ne prindeau profesorii că pupam vreo fată..."

In articol:

Connect-R a avut o copilărie minunată și spune că își aduce aminte de fiecare dată cu drag de acea perioadă din viața lui. Chiar dacă au existat și întâmplări pe care le-ar vrea uitate, solistul duce și acum dorul clipelor petrecute alături de colegi, când făceau împreună o mulțime de năzbâtii.

Connect-R, amintiri de pe vremea când era elev

Connect-R are multe amintiri legate de copilărie, însă cele care i-au rămas adânc întipărite în minte au fost din timpul școlii. Cântărețul a povestit, într-un interviu recent, despre un moment memorabil de pe vremea când era elev, atunci când a fost premiat la sfârșit de an și a făcut un spectacol remarcabil pe scenă, în fața colegilor săi: "Îmi aduc aminte în clasa a cincea că am luat o mențiune, de altfel și singurul meu premiu din școală. Legat de asta, urmând serbarea de sfârșit de an, organizatorii m-au rugat să realizez un moment de dans.

Connect-R[Sursa foto: Instagram]

Eu eram dansator la Clubul Primavera, de la Palatul Copiilor, așa că mi-a fost ușor să gândesc câteva momente artistice, care s-au dovedit a fi mai apoi foarte apreciate de toți elevii din școală. Mi-am ales atunci să dansez pe piesa "Billie Jean" a lui Michael Jackson și am reușit cu ușurință să-i uimesc pe toți cu mișcările mele. Mi-aduc aminte că am rămas foarte apreciat printre colegi pentru prestația mea.", a declarat Connect-R, pentru Unica.ro.

Connect-R, alături de fiica lui[Sursa foto: Instagram]

"Era o strictețe imensă în școli pe vremea mea"

Connect-R a mărturisit că atunci când el era elev lucrurile stăteau toatal diferit față de cum sunt în prezent.

Artistul a povestit că profesorii erau extrem de exigenți și foloseau chiar și unele trucuri ca să îi facă pe copii să învețe și să se comporte exemplar.

Chiar dacă recunoaște că acest tip de sistem a contribuit la educația multora, solistul spune că nu și-a dorit ca fiica lui să studieze într-un astfel de mediu și a încercat să o protejeze pe cât posibil de aceste metode: "Dacă întârziam sau ne prindeau profesorii că pupam vreo fată, ne băteau la palmă cu rigla foarte tare. Era o strictețe imensă în școli pe vremea mea. Acum nu cred că mai e cazul de așa ceva. Și mai cred că uneori acea strictețe era absurdă. Fetița mea nu se mai lovește acum de tipul asta de sistem. Chiar am avut grijă ca ea să fie ferită de toate astea. Să îi fie drag de profesori, să învețe lucruri de la ei, ca să meargă la școală cu plăcere." , a mai adăugat Connect-R, pentru sursa amintită.