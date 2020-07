In articol:

Pentru că mereu este în pas cu modă, Connect-R a simțit și de data aceasta să facă o schimbare majoră. Acesta i-a călcat pe urme colegului și prietenului său Alex Velea și s-a vopsit blond. O culoare destul de îndrăzneață pentru artist, dar care a fost părerea fanilor?

Connect-R, schimbare majoră de look

Artistul a postat primele imagini în online cu noul look adoptat, iar urmăritorii acestuia au reacționat imediat. Descrierea pe care artistul a folosit-o la fotografia postată dă de înțeles că fiecare om are nevoie de o schimbare în viața sa. Artistul a scris în dreptul fotografiei "Changes in my life !!!!!" ( n.r- schimbări în viața mea !!!!!). Părerile urmăritorilor au fost împărțite și de data aceasta.

Părerile fanilor sunt împărțite

„Damn, îți stă super bine / Ceva special și interesant / Ce schimbare! / E super, chiar aș spune fantastic!/ Super, toți avem nevoie și de schimb de look/ Te prinde superrr !!! Să îți fie de bine !!", au comentat câțiva dintre urmăritori.

De asemenea, au existat și câțiva urmăritori care nu au avut o reacție pozitivă. Mulți dintre aceștia chiar i-au lăsat mesaje pline de injurii. Artistul deși este obișnuit cu genul acesta de mesaje, nu îi sunt deloc plăcute și chiar zilele trecute a posta un mesaj în care a ținut să spună că a fost deranjat de o anumită persoană.

„Pentru o mână de argint uiți aurul ce te-a hrănit.”, a declarat artistul în urmă cu câteva zile.