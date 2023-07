”Copiii, dezamăgiți” Cove, prins între familie și carieră. Ce a făcut prezentatorul i-a supărat teribil pe cei doi băieți ai săi

In articol:

Cove apare pe micul ecran de mai bine de două decenii, timp în care și-a făcut un nume în televiziune, dar, dincolo de lumina reflectoarelor, și o familie. S-a căsătorit în 2013 cu Florentina Ene, împreună au doi băieți și duc viața la care au visat mereu.

Și asta pentru că omul de televiziune la asigură un trai fără lipsuri și, alături de soție, face ca cei doi copii să aibă parte numai de dorințe împlinite.

Cove, tată și soț devotat familiei

Așa se face că în formula de patru au văzut cele mai frumoase locuri din țară și de peste graniță, căci nu trece un an fără a avea cel puțin un concediu de familie.

Își programează totul din timp și, deși nu este ușor să pleci de acasă părinte fiind, Cove spune că se bucură de doi copii foarte cuminți.

El este, însă, cel care îi mai supără uneori. Și asta pentru că, povestește el, s-a mai întâmplat ca meseria să îl facă să renunțe la planurile de familie. A avut, ulterior, grijă să recompenseze dezamăgirea copiilor cu vacanțe mult mai frumoase.

„Cred că vacanța e făcută să te relaxezi și să te bucuri. Alegem locuri după ce verificăm, citim recenzii sau mergem pe recomandările prietenilor. Mi s-a mai întâmplat (nr. să-și anuleze un concediu) atunci când au apărut urgențe la muncă. Copiii, dezamăgiți, evident. Nici eu, ca adult, nu m-am bucurat. Însă, am recuperat cu vârf și îndesat apoi, când am plecat în vacanța mult dorită. Vacanțele cu cei mici sunt mereu… provocatoare. Noi însă facem o echipă foarte bună. Ne împărțim sarcinile. Și am avut noroc și de copiii ascultători. Mă rog, cât se poate de ascultător când ești copil”, a spus Cove, conform Ciao.

Și cum orice cuplu are nevoie și de intimitate, după concediul de familie, Cove spune că se bucură de o vacanță și doar cu soția.

Doar ei, undeva departe, oriunde, își dedică iubirii dintre ei câteva zile și spune că acest mod de a se retrage puțin din viața de zi cu zi îi ajută în mariaj.

”Normal (nr. că are parte doar de concedii cu soția)! E sănătos pentru orice cuplu să petreacă timp de calitate împreună. Cel puțin o dată pe an evadez cu soția într-un city break. Ultima dată am fost la Roma și a fost minunat”, a mai adăugat prezentatorul.