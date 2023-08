Crina Abrudan și Gabi Popescu nu se uită la bani când vine vorba de câinii lor! Au închiriat un șezlong doar pentru cei doi patrupezi și s-au răsfățat regește pe plaja de la Mamaia | EXCLUSIV

In articol:

Crina Abrudan și Gabi Popescu au decis să își petreacă minivacanța pe litoral, iar alături de ei au fost și cei doi căței ai cuplului.

Când vine vorba de animalele de companie, prezentatoare TV și fotbalistul fac totul pentru binele lor!

Crina Abrudan atrage toate privirile ori de câte ori merge la plajă. Recent, paparazzi WOWbiz.ro au surprins-o pe vedetă la Mamaia, acolo unde a mers să se relaxeze împreună cu soțul său. Sexy diva a atras toate privirile pe litoral și i-a lăsat pe toți cu gura căscată!

Crina Abrudan și Gabi Popescu au dat o fugă la Mamaia, dar nu singuri, ci împreună cu cei doi căței ai lor. Cei doi soți au decis să își răsfețe cățeii cu un șezlong doar pentru ei, așa că animalele de companie s-au relaxat la umbră, departe de arșița plajei.

Crina Abrudan și Gabi Popescu au închiriat un șezlong între doar pentru cei doi căței

Cei doi căței ai cuplului sunt doi membrii importanți ai familiei. Crina Abrudan și Gabi Popescu nu merg la mare fără animalele de companie, iar patrupezii nu lipsesc nici de pe plajă. Pentru că vremea de afară a fost caniculară, cățeii cuplului au fost răsfățați cu un șezlong doar pentru ei.

Stăpânii s-au asigurat că celor doi frumoși nu le va lipsi nimic și canicula nici nu le va da de furcă. O păturică a fost așezată direct pe șezlong, iar cei doi patrupezi au stat cuminți unul lângă altul, după cum se vede în imaginile surprinse de paparazzi WOWbiz.ro.

În timp ce vedeta TV se bronza, animalele de companie au stat la umbră alături de stăpânul lor, Gabi Popescu fiind abrobit de cartea pe care o citea.

Crina Abrudan și-a desfăcut sutienul pe plaja de la Mamaia

Vedeta TV este cunoscută pentru fizicul de invidiat pe care îl are. Crina Abrudan se bucură de un corp perfect și ori de câte ori merge la mare atrage clar toate privirile.

Atunci când se bronzează, prezentatoarea vrea să aibă parte de toate razele soarelui așa că uneori se așează pe burtă pe șezlong și își desface sutienul.

Nu este pentru prima oară când paparazzi WOWbiz.ro au surprins-o pe prezentatoarea TV cu sutienul desfăcut la Mamaia. Deși nu lasă nimic la vedere, Crina reușește să atragă toate privirile atunci când merge pe litoral.

De această dată, paparazzi au surprins-o pe vedetă în compania soțului său, amândoi fiind pe plajă la soare și relxare. În timp ce Crina stătea liniștită pe burtă pe șezlong, fotbalistul Gabi Popescu a ocupat locul de lângă, și s-a apucat de citit. Celor doi le-au ținut companie câinii lor, patrupezii având și ei șezlongul lor.

Crina Abrudan, dezvăluiri din viața de cuplu

Crina Abrudan și fotbalistul Gabi Popescu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Recent, prezentatoarea TV a mărturisit că împrumută adesea obiecte vestimentare din garderoba soțului, iar pe multe dintre ele nu le mai returnează.

"Eu din dulapul lui mai împrumut uneori diverse …Recunosc. Mai o cămașă, mai un sacou. Chiar de curând am împrumutat un sacou din dulapul lui și m-a întrebat de unde am luat sacoul respectiv. L-am întrebat dacă nu îl recunoaște cumva, mi-a zis că nu, așa că i- am zis că dacă nu l-a mai purtat de 10 ani era momentul să îl port eu. Îi mai împrumut uneori încălțările. De exemplu, uneori în vacanțe nu are sens să-mi iau și eu niște încălțăminte sport în plus în bagaj că oricum are el 3-4 perechi, așa că mă încalț de la el.

El nu își cumpără multe lucruri. El își cumpără exact cât poartă. Garderoba lui este foarte restrânsă și este compusă așa din jeans, tricouri: albe, negre, gri, cămăși la fel, și hanorace. Avem amândoi o pasiune pentru hanorace ceva extraordinar.

Mai împrumut uneori câte un hanorac de la el, dar când își ia un hanorac care îi place îmi spune din start să nu mă ating de el. Și nu îl ating 2-3 săptămâni, o lună, dar după aceea da.(...) Nu îi cumpăr ceva special ca să port și eu, dar dacă se nimerește după aceea, da. Nu vă închipuiți că avem același număr la încălțăminte, că este diferență de două numere, dar la încălțămintea sport mai merge", a declarat Crina Abrudan, pentru Ego.ro.