Cristi Borcea și Valentina Pelinel își sărbătoresc gemenele în prima zi de primăvară: „Această zi este magică”

Pentru Cristi Borcea și Valentina Pelinel îneputul primăverii este un adevărat motiv de sărbătoare. În urmă cu doi ani s-au născut gemenele Indira Maria și Rania Maria, iar de atunci acest anotimp a căpătat un alt sens pentru cei doi, căci Dumnezeu le-a oferit două „mărțișoare” pe viață!

Cristi Borcea și Valentina Pelinel se cunoșteau de dinainte să devină un cuplu și să facă împreună trei copii. Omul de afaceri era un prieten apropiat al fostului fotomodel și al soțului ei, însă încurcate sunt căile domnului! Blondina a divorțat de fostul partener de viață Cristian Boureanu și s-a căsătorit cu Cristi Borcea alături de care trăiește o dragoste ca-n povești.

„Mărțișoarele” lui Cristi Borcea și ale Valentinei Pelinel au împlinit doi ani

Gemenele au împlinit astăzi doi ani și au avut parte de un tort incredibil de frumos, mare și colorat, cu fluturi, bomboane și figurine din cele mai iubite desene ale fetițelor. Se pare că petrecerea s-a ținut în siguranță, în casă, iar la eveniment nu au particpat prea mulți invitați.

Tortul gemenelor [Sursa foto: Instagram]

Fostul fotomodel, Valentina Pelinel nu s-a putut abține și a postat pe pagina de Instagram o fotografie în care apare alături de Cristi Borcea, gemenele Indira Maria și Rania Maria, dar și de fiul lor cel mare, Milan. Însă nu a uitat să scrie și un mesaj emoționant și înduioșător pentru cele mai importante două fete din viața ei.

„Pentru noi, aceasta zi este magica si ne-a adus o fericire imensa prin prezenta acestor doua martisoare in viata noastra. O primavara cu dragoste si incredere va dorim tuturor”, a scris Valentina Pelinel în dreptul fotografiei de pe Instagram.

Poza postată de Valentina Pelinel pe Instagram.[Sursa foto: Instagram]

Câți copii are Cristi Borcea, fostul șef de la Dinamo

Valentina Pelinel și Cristi Borcea s-au căsătorit civil pe data de 12 septembrie 2018, iar pe 3o septembrie în același an, cei doi au plecat în Ungaria unde au făcut

nunta religioasă. Primul fiu s-a născut, însă, în 2016, iar acum Milan are 5 ani. În 2019, în prima zi din luna martie, cei doi au devenit din nou părinți pentru două gemene, Indira Maria și Rania Maria. Însă nu sunt singurii copii pe care omul de afaceri îi are.

Alina Vidican are doi copii cu fostul patron din Ștefan cel Mare: Alexandru și Gloria. De asemenea, din mariajul pe care l-a avut cu Mihaela Borcea, omul de afaceri mai are trei copii Patrick și gemenii Antonia Melissa și Mihai Angelo. Cristi Borcea mai are și un copil dintr-o relație cu o avocată. În total, omul de afaceri are 9 moștenitori!