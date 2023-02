Cristina Bălan a trecut prin clipe grele după ce a născut-o pe fiica ei. Cântăreței nu i-a fost deloc ușor: „Mă durea îngrozitor”

In articol:

Cristina Bălan a devenit cu o lună în urmă mamă pentru a treia oară. Artista a născut o fetiță sănătoasă, care le aduce bucurie și fericire atât ei, cât și soțului ei.

De această dată, artista a decis să nască în apă, o metodă frecvent aleasă de mame, în special în străinătate.

În acel moment, după ce și-a adus fiica pe lume și a luat-o în brațe, vedeta a trăit sentimente unice în viață.

Cristina Bălan a trecut prin clipe grele după ce a început să o alăpteze pe Nadeea

Nadeea Sofia este mezina familiei Cristinei Bălan, care a venit pe lume cu doar câteva săptămâni în urmă, după un travaliu de peste 5 ore al artistei.

De această dată, vedeta a plănuit în detaliu momentul, și, spre bucuria acesteia, totul a ieșit așa cum și-a dorit.

„Am avut un travaliu care a durat cam 5 ore, faza mai accentuată, cu contracții mai dese și intense. Faza de expulzie a durat cam jumătate de ora. Am născut în apă, așa cum visam. Am ținut fetița la piept două ore înainte de a o cântări, cordonul ombilical l-am lăsat să pulseze tot două ore, abia apoi a fost tăiat. Am inițiat alăptarea la scurt timp după naștere. Cu alte cuvinte, a fost exact cum mi-am dorit. Îmi amintesc foarte bine, am fost copleșită de acel moment. M-a bușit plânsul, am simțit că plutesc pe norișori de vanilie, nu-mi venea să cred că o văd, în sfârșit. Greu de descris, puține și sărace cuvintele în comparație cu emoțiile simțite.”, a mărturisit artista, pentru FANATIK.

După ce a început să o alăpteze pe cea mică, vedeta a avut parte de câteva surprize neplăcute. Problemele s-au ținut lanț pentru solistă, spre mirarea acesteia, care nu este la primul copil.

„Marea mea surprindere a fost că am întâmpinat provocări în alăptare, eu, care am alăptat gemeni. Da, am avut ceva de furcă de această dată, în sensul că n-am fost suficient de atentă și am ajuns la o angorjare masivă a sânilor, urmată de o mastita, cu înroșire a sânului, febra cu frisoane, stare generală de rău. Dar nu am întrerupt alăptarea, m-am informat, am căutat tratamente potrivite pentru mine, am consultat și doula cu care am născut și am reușit să trec peste.

În afară de asta, am avut răni, ragade cum li se mai spune, mă durea îngrozitor când puneam copilul la sân, dar am strâns din dinți și am continuat pentru că era mai important să alăptez decât orice disconfort. Și știam că voi trece peste, așa mi-am propus și așa a și fost. În prezent fac și stocuri de lapte.”, a mai spus vedeta.

