Cristina Bălan, detalii surprinzătoare despre botezul fiicei sale: „Poate par bizare. Pe băieți i-am botezat la un an”. Cântăreața nu se va grăbi să-și creștineze fetița

Cristina Bălan este una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe de la noi din țară. Artista a fost membră a trupelor „Impact” și „ABCD” și a cunoscut celebritatea atunci când a participat la concursul de muzică, în sezonul 5, de unde a ieșit învingătoare.

Pe lângă cariere de succes, Cristina Bălan se bucură de o familie minunată. Artista și soțul ei au doi băieței gemeni și o fetiță pe drum. Cântăreața se pregătește cât mai curând să nască.

Cristina Bălan, despre botezul fetiței

Artista este o mamă nonconformistă și nu va alege niciodată să facă un lucru doar pentru că așa trebuie făcut și așa a fost lăsat din totdeauna. Aceasta va alege mereu ce este mai bine pentru copiii ei. Discutând despre botezul fetiței, cântăreața nici nu se gândește să se grăbească, susținând că bebelușul are nevoie să se simtă în siguranță, iar atingerile și agitația unor străini nu îi vor fi benefice.

„ La botez, o persoană străină ține copilul în brațe, copilul poate să simtă nesiguranță, el nu înțelege de ce mami nu e lângă el și sunt atâția străini, atâta tam-tam etc. Acestea sunt sentimentele mele și îmi place să țin cont de ceea ce simt. Consider că fiecare mamă are dreptul de a-și urma intuiția.”, a explicat Cristina Bălan, pentru Revista VIVA!.

De asemenea, artista a povestit că pe băieței i-a botezat abia la un an deoarece au fost născuți prematur și a vrut mai întâi să fie sigură că starea lor de sănătate este stabilă. De asemenea, a dorit ca gemenii să înțeleagă pe cât posibil ce se întâmplă în jurul lor.

Cât despre fetiță, Cristina Bălan vrea o petrecere restrânsă, însă își dorește să fie prezentă și o ursitoare care să-i ureze toate cele bune fetiței.

„ Pe băieți i-am botezat la un an, ca să înțelegi. Nu am simțit nicio grabă. Erau prematuri, cu extracromozom. Am vrut ca ei să fie stabili, să înțeleagă ce li se întâmplă, măcar cât de cât. Visez ca la botez să avem ursitoare, îmi place această tradiție, unde câteva zâne spun lucruri bune, cu energie înaltă și frumoasă, și-i urează unui copil de bine. Am și discutat cu o astfel de zână. În rest, îmi doresc ceva restrâns, intim și frumos.”, a mai spus artista.

Cristina Bălan, despre relația cu soțul ei după vestea sarcinii cu fetița

Relația dintre Cristina Bălan era una foarte stabilă și puternică. Cei doi se iubesc foarte mult și luptă împreună pentru familie. Acum că artista este însărcinată, soțul acesteia a preluat din toate responsabilitățile sale și o ajută foarte mult, dându-i timp să se ocupe și să aibă grijă doar de ea.

„ El face cumpărăturile, mai rar merg eu și doar dacă vreau acest lucru. El pune băieții la culcare mai des decât înainte și mai pune mâna să bage și rufe la spălat sau uscat. Mă și vede că mai gâfâi, pe alocuri, că încep să nu mă mai pot apleca, pe ici, pe colo, își dorește să mă ajute pe cât posibil. Literalmente, îmi întinde mâna să mă ridice, când mi-e mai dificil.”, a mărturisit Cristina Bălan.