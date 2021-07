Cristina Cioran, noi detalii despre starea de sănătate a fiicei sale! „Sperăm ca totul să evolueze bine”

Cristina Cioran [Sursa foto: Instagram] 18:01, iul 31, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Cristina Cioran a trecut prin cel mai greu moment din viața ei. Aștepta cu sufletul la gură să devină mamă și număra zilele din calendar până la ziua cea mare, în care avea să o aducă pe lume pe fiica ei. Acel moment a venit, însă, mult mai repede decât se aștepta.

„Am avut o entercolită ceva, de asta am născut prematur. Am făcut o toxiinfecție care mi-a declanșat travaliul. Am crezut că nu o să supraviețuiască. Dacă nășteam în salvare nu avea șanse. Au început mai mult dureri și am născut!”, declara Cristina Cioran în urmă cu ceva timp.

La scurt timp, vedeta a luat decizia de a se externa din spital, dar fiica ei a trebuit să mai rămână în incubator pentru a se dezvolta mai mult și pentru a sta sub supravegherea cadrelor medicale. Iată cum se simte în aceste momente fiica Cristinei Cioran.

Cristina Cioran revine cu vești bune. Cum a evoluat starea de sănătate a Emei

Se pare că fiica este este o luptătoare și deși este doar o mână de om a reușit să treacă peste obstacole grele.

Este în continuare internată la spital, în incubator, iar starea ei de sănătate se îmbunătățește pe zi ce trece. Medicii i-au spus Cristinei Cioran că Ema respiră deja singură, iar acum urmează să fie hrănită cu biberonul și nu prin tuburi.

Fosta prezentatoare TV are dreptul de a-și vizita fiica doar de două oripe săptămână, iar cea mică este vizibil fericită atunci când se întâlnește cu mama ei. Cristina Cioran a povestit că bebelușa zâmbește atunci când o vede și o strânge puternic de deget.

„Sunt mai bine, deși pare ca s a întâmplat ieri. Fetița mea încă este la spital. Când mă aude, zâmbește! M-a strâns tare de deget, deși este mică, are o putere enormă. Este fetița noastră puternică! Respiră singură, urmează partea cu mâncarea la biberon și sperăm ca totul să evolueze bine”, a explicat Cristina Cioran.