Cristina Șișcanu s-a confruntat cu depresia. Cum a reușit să treacă peste momentele dificile din viața ei?

In articol:

Cristina Șișcanu este mai tot cu zâmbetul pe buze, însă puțini știu că a trecut prin momente extrem de dificile în urmă cu ceva timp. Soția lui Mădălin Ionescu a descoperit că suferă de depresie, așa că a apelat la ajutorul specialiștilor.

Citeste si: „Am rămas cu degetul imobilizat” Cristina Șișcanu, pusă la zid în mediul online! Prin ce a trecut soția lui Mădălin Ionescu

Cum a reușit Cristina Șișcanu să facă față depresiei?

Cristina Șișcanu a recunoscut că s-a confruntat cu depresia o perioadă bună de timp. Stările pe care le avea, dar și modul în care se raporta la tot ceea ce se întâmpla în jurul ei au făcut-o pe soția lui Mădălin Ionescu să ceară ajutorul specialiștilor: "De depresie am scăpat prin terapie la psiholog, după câteva ședințe deja am simțit o îmbunătățire vizibilă a stării mele. Prin multă rugăciune și pur și simplu nu m-am lăsat. Asta e foarte important. Până la urmă succesul e și într-o astfel de stare, stă în mâinile fiecăruia. Normal că trebuie să ne ajutăm de tot ce putem!", a declarat Cristina Șișcanu în mediul online.

Citeste si: „Da, fraților, este cea mai tristă veste pe care trebuie să v-o dau.” Vlad Gherman a făcut un anunț printre lacrimi- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Cristina Șișcanu [Sursa foto: Instagram]

Cristina Șișcanu, influencer cu normă întreagă

Cristina Șișcanu s-a retras de câțiva ani din televiziune și a încercat să se axeze pe un alt domeniu. Atrasă tot mai mult de ideea de a dezvolta o comunitate online, fosta jurnalistă a devenit, ușor, ușor, un adevărat influencer pe rețelele de socializare.

Chiar dacă acum se bucură de notorietate și a reușit să aibă un număr impresionant de urmăritori, celebritatea a venit la pachet și cu multe responsabilități. Cristina Șișcanu a vorbit recent, într-un interviu pentru WOWbiz.ro , despre cât de solicitantă este munca de influencer, dar și despre cât timp petrece zilnic în mediul online:

Citeste si: ”Am mâncat pâine cu apă și zahăr”. Mădălin Ionescu, destăinuiri neștiute despre perioadele grele din viața sa. Ce spune prezentatorul despre veniturile sale actuale

În ultimele 2, 3 zile am crezut că leșin! Am avut foarte multe de făcut...urmează să plec din țară și am vrut să le și concentrez pe toate, să fie toate gata, că să nu fiu nevoită să fac lucruri din vacanță. Este un job solicitant, la fel de solicitant ca altele. Poate chiar mai solicitant decât unele job-uri.", a mărturisit Cristina Șișcanu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Cristina Șișcanu [Sursa foto: Instagram]