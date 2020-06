Cu cine și-a petrecut Răzvan Simion seara, înainte de despărțire

In articol:

După multe speculații în presă, Răzvan Simion a decis să posteze un mesaj emoționant pe pagina sa de Instagram în care a anunțat oficial despărțirea de Lidia Buble. Postarea a stârnit mii de reacții din partea fanilor. Amândoi au dat de înțeles că separarea a fost una amicală, iar ei continuă să se susțină.

Însă, înainte să posteze acest mesaj de despărțire, Răzvan Simion s-a aflat în compania fiicei sale. Ea a postat un filmuleț alături de tatăl ei, în timp ce se aflau în mașină și ascultau muzică. Amândoi par foarte fericiți, iar Răzvan profită de ocazie să se strâmbe la cameră și să o facă să râdă pe fiica lui.

Filmarea a fost însoțită și de o descriere: „Party in the house!!! Anyway, car”, alături de un emoji. Restul serii au petrecut-o tot împreună, chiar în seara ăn care Răzvan a anunțat oficial despărțirea de Lidia Buble, el a avut-o mereu pe fiica lui alături.

De ce s-au despărțit Răzvan și Lidia Buble. S-au aflat detalii intime

Răzvan Simion a anunțat duminică seară, în mod oficial despărțirea de Lidia Buble, după cinci ani de relație, pentru a pune punct speculațiilor. Deși la prima vedere pare că este puternic și poate trece peste acest moment, în realitatea prezentatorul ar suferi de inimă albastră și deprimare, sau cel puțin așa susțin surse apropiate lui Răzvan, potrivit playtech.ro.

Cum au ajuns Lidia Buble și Răzvan Simion prieteni

„De jumătate de an au început reproșurile. Cele mai multe din partea Lidiei, fără un motiv foarte clar. Pur și simplu dorea mai mult. Înainte de pandemie, ei au luat o pauză, pentru ca fiecare să se gândească ce își dorește. Ea s-a întors mai apoi în casa lui și a încercat să facă lucrurile să meargă, însă pur și simplu și-a dat seama că iubirea pentru Răzvan s-a terminat.

A devenit prietenie. Bineînțeles că amândoi suferă, însă el este de-a dreptul terminat, a slăbit, nu prea doarme, nu mănâncă. Răzvan încă o iubește foarte mult. Este un mare păcat, pentru că ea a rămas alături de el în ciuda faptului că a fost julită pentru divorțul lui Răzvan.

Iar acum, când apele chiar s-au liniștit, ea nu îl mai iubește. Nu mai există șanse de împăcare. Dacă mai existau, el nu ar fi anunțat niciodată despărțirea. Dacă a făcut-o, clar nu ai există cale de întoarcere”, au declarat sursele.

Prezentatorul de la Neața cu Răzvan și Dani a făcut anunțul de care fanii săi de temeau în mediul online. „Astăzi, Lidia nu mai e fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient. Și mă iert pe mine pentru că nu am avut ce să ofer când, poate, ar fi fost multe de oferit.

De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, așa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Suntem în continuare o echipă și construim proiecte muzicale. Și în rest, doi foști iubiți, actuali foarte buni prieteni”, a scris Răzvan Simion. (Citeste si: Lidia Buble, dezvăluiri incendiare despre relația cu Răzvan Simion! „Ieșim din carantină cu un bebeluș”)