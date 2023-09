„Cu slăbitul m-am oprit aici” Minodora a dezvăluit secretul cu care a slăbit 40 de kilograme! Artista nu mai avea deloc poftă de mâncare

In articol:

Minodora a surprins pe toată lumea în momentul în care a apărut în spațiul public cu o siluetă cu mult mai suplă. Artista s-a luptat în trecut cu kilogramele în exces, care au ajuns la un moment să atingă cifra 100. De atunci, a decis să pună stop și să pornească pe un drum care îi promitea o nouă viață.

Cu mult efort și o ambiție de fier, cântăreața a reușit să elimine 40 de kilograme, astfel că în prezent se bucură de o siluetă trasă prin inel. În cadrul unui interviu recent, a dezvăluit metoda care o ajut să se mențină în formă.

În momentul de față, Minodora își dorește să rămână la greutatea pe care o are acum, nici mai mult, nici mai puțin, însă, pentru a reuși să-și stăpânească pofta de mâncare, apelează la o soluție știută de puțini oameni. Pe tot parcursul perioadei de dietă, dar și acum, când scopul său este să se mențină la această greutate, cântăreața consumă picături care îi taie pofta de mâncare.

„Sunt ok, sunt în business. Eu am dat 40 de kilograme jos, de la 100. Acum am 60 și folosesc niște picături care îmi taie pofta de mâncare”, a spus Minodora.

Minodora vrea să se mențină la 60 de kilograme

Minodora și-a atins scopul setat la începutul drumului său de a ajunge la o greutate rezonabilă. Acum nu își mai dorește să slăbească, fiind tare fericită că poate face lucrurile pe care înainte puteau fi îndeplinit doar cu ajutor, cum ar fi să se încalțe și să se lege la șireturi.

„Cu slăbitul m-am oprit aici, căci sunt ok. Ajunge de omenie, unde mă duc? Sunt la mediu acum, sunt bine! Pot să mă încalț, nu-l mai rog pe Liviu să mă închidă la șireturi, mă închid eu. Sunt bine! Cântăm, cânt”, a mai spus Minodora.

