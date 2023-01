Minodora, mărturisiri emoționante după moartea mamei sale. Artista a trecut cu greu peste suferință: „Simt că ea este în mine”

In articol:

Minodora a trecut printr-o perioadă dramatică în momentul în care cea care i-a dat viață a plecat din această lume. Acum, privind în spate la ceea ce a trăit, este recunoscătoare fiului ei, Marco, care a ajutat-o și a susținut-o în tot acest timp.

Minodora a avut o relație foarte specială cu mama sa, motiv pentru care pierderea sa a făcut-o să cadă într-o stare profundă de tristețe. Au trecut câteva luni bune de la trecerea în neființă a mamei sale, însă încă nu a reușit să se detașeze în totalitate de durerea sufletească.

Minodora simte lipsa mamei sale

Minodora a găsit puterea de a depăși obstacolele firești ale vieții ajutată de fiul ei, care i-a dat curajul și motivația să meargă înainte în viață cu optimism. În ciuda faptului că fizic nu mai sunt una lângă cealaltă, artista simte permanent prezența caldă a mamei sale.

Minodora cu greu își putea stăpâni lacrimile atunci când se afla pe scenă, știind că piesele pe care ea le cânta erau unele dintre preferatele mamei sale, pe care le asculta de fiecare dată cu drag.

„Numai puiul meu, Marco, copil reușește. Am avut o perioadă în care mi-a fost foarte greu, încât nici pe copil nu-l vedeam. Foarte greu am depășit. Intrasem așa, nu vedeam nimic. Toate evenimentele mele au fost extrem de dus până la capăt încă din aprilie, de când ea s-a îmbolnăvit. Foarte greu mi-a fost să cânt. Știam că sunt melodii care îi plac ei și eu mă întorceam la public că îmi dădeau lacrimile. Păstrez legătura prin ea, simt că ea este în mine, fiind același suflet A fost o telepatie între noi. (...)”, a povestit Minodora.

Ce planuri are Minodora pentru anul 2023?

Având în vedere că anul care tocmai s-a încheiat a adus cu sine un eveniment extrem de dureros pentru Minodora, pentru anul 2023 artista își dorește numai să aibă succes în plan profesional ca până acum și, de asemenea, să găsească puterea interioară necesară pentru a reuși să își revină complet după moartea mamei sale.

„Planuri nu am, să dea Dumnezeu să fie la fel de multe evenimente cum am avut și anul trecut, ca orice artist, asta în primul rând. În al doilea rând, mă rog la Dumnezeu să-mi dea puterea să mă liniștesc sufletește după pierderea imensă pe care am suferit-o. Să-mi dea putere să trec mai departe, eu sunt o fire puternică. Mamei mele i-ar fi plăcut să fiu puternică și să merg mai departe. Noi am avut o discuție în urmă cu ceva timp. Mi-a spus că o vină și momentul ăla, dar să fiu puternică și să merg mai departe, să-mi văd de carieră și de copil. Dacă mă întristez, îmi aduc aminte de aceste vorbe”, a mai spus Minodora.