Culiță Sterp a fost înșelat de fosta iubită! Artistul a reacționat nervos: „Am prins-o cu minciuna pe față”

Culiță Sterp recunoaște că a avut o viață amoroasă presărată cu de toate. Încă din adolescență a început să schimbe iubitele ca pe șosete, însă de câțiva ani s-a așezat la casa lui, iar actuala parteneră de viață i-a îndeplinit cel mai mare vis și i-a dăruit cel mai frumos și de preț cadou, un copil.

Cei doi au o relație extrem de frumosă și bazată pe sentimente sincere și puternice, dar până să ajungă aici, artistul a trecut prin multe experiențe și se laudă că a iubit la viața lui multe domnișoare. Nu a fost ocolit de-a lungul timpului de experiențe neplăcute în relație. Vedeta povestește că la un moment dat, pe când avea puțin peste 20 de ani, și-a dat seama că iubita lui juca la două capete.

Tânăra își dădea mesaje cu un alt băiat, iar pe Culiță Sterp îl mințea cu nerușinare. Artistul are un singur regret în această poveste, acela că a reacționat nervos și total nepotrivit. Pentru că fata nu-i dădea telefon să o verifice, acesta a dat cu el de pâmânt.

„Nu iert niciodata tradarea de la un prieten, familie, iubit. Am fost tradat de prieteni si am iertat, dar n-am uitat. Cand am fost mai mic, pe la 20 de ani, da, imi aduc aminte sa fi fost inselat. A fost o chestie, ca am prins-o cu minciuna pe fata. Zicea ca nu vorbeste cu un baiat si am cerut telefonul si nu a vrut sa mi-l dea si am dat cu telefonul pe jos. Eu sunt genul care sa dea intr-o femeie, dar am reactionat un pic nervos. Am vazut ca vorbise cu un baiat. Ma enervez foarte greu, dar daca te intreb de zece ori si nu-mi spui si stiu sigur, ma enervez foarte tare ca ma ia lumea de prost. Fata aia m-a luat de prost. Mi-a parut rau ca am reactionat nervos”, a declarat Culiță Sterp la Teo show.

Culiță Sterp [Sursa foto: Captură video ]

Culiță Sterp: „Mi-am trăit viața, am gustat din toate”

Artistul spune că până pe la 25 de ani viașa lui amoroasă a fost destul de zbuciumată, schimbând femeile foarte des. Culiță Sterp recunoaște că nu regretă nimic, căci a avut timp să experiemnteze, iar acum s-a liniștit și este un partener de viață iubitor și un tată perfect pentru băiețelul său.

„Am avut fail total in dragoste. Am inceput sa am iubite de pe la 15-16 ani si pana la 25 de ani a fost fail total. le-am schimbat ca pe sosete. Dar nu-mi pare rau, mi-am trait viata, am gustat din toate, sa zic asa. Este foarte important sa stii sa te opresti din chestiile astea, unii zic ca nu m-am oprit, ca inca as fi, dar eu consider ca imi vad de treaba mea”, a mai povestit artistul la emisiunea de pe Kanal D.