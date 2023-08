Cum a ajuns Florin Zamfirescu să doarmă în Cimitirul Bellu? „Pe băncuță” Actorul a povestit abia acum momentele greu de crezut

In articol:

Florin Zamfirescu nu mai are nevoie de nicio prezentare, căci anii mulți petrecuți pe scena teatrelor din țară, dar și pe micul ecran l-au făcut cunoscut la scară largă.

Este la momentul actul unul dintre cei mai apreciați actori de la noi, care se laudă cu o carieră impresionantă, dar și cu povești de viață uluitoare.

Citește și: Florin Zamfirescu a fost îndrăgostit în tinerețe de Corina Chiriac. Ce i-a propus actorul îndrăgitei cântărețe: „Acum vreo 20 de ani...”

Florin Dumitrescu, și-a găsit inspirația în actorie dormind în cimitir

Unele dintre ele au ajuns publice, alte, însă, au rămas un secret pentru mulți dintre admiratorii vedetei. Dar acum, în cadrul podcast-ului ”Altceva”, Florin Zamfirescu a vorbit despre începuturile sale ca actor și astfel a făcut o mărturisire cu care ar putea șoca pe multă lume.

El spune că mama i-a fost îndrumător în carieră, dar și un mare artist al României. Datorită cărților lui a ajuns să dea admiterea la actorie și să devină unul dintre persoanele de seamă din acest domeniu.

Însă, pe lângă această destăinuire, Florin Zamfirescu a uimit spunând că pentru testul dat la facultate a ajuns să doarmă în cimitir.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: O femeie şi-a aruncat de la etaj copiii de 2 şi de 3 ani, într-un hotel din Botoșani. Cel mai mic a murit la spital- stirileprotv.ro

Nu oriunde, ci în București, în Cimitirul Bellu, chiar lângă mormântul celui care i-a deschis calea către lumea actoricească și căruia i-a învățat toată textele.

„Ce m-a îndemnat spre această meserie, în afară de mama, este că am citit o carte de la bibliotecă, scrisă de Ion Manolescu, artistul poporului. Eu am dat admitere la facultate dormind în Cimitirul Bellu noaptea, pe băncuța de la mormântul lui Ion Manolescu. N-aveam unde să dorm. Intram în Bellu, rămâneam, se făcea noapte și era o băncuță acolo. Eu dormeam că dimineața mă duceam la admitere, la examen”, a spus Florin Zamfirescu, în podcast-ul moderat de Adrian Artene.

Actorul mărturisește că a ajuns într-o astfel de ipostază tocmai pentru că venea de departe, din județul Vâlcea, și nu știa care sunt regulile facultății pe care a urmat-o.

La acea vreme, notează el, pentru cei care susțineau admiterea la teatru se oferea un loc de cazare în căminul facultății, lucru de care el nu a avut habar.

Cum a ajuns Florin Zamfirescu să doarmă în Cimitirul Bellu [Sursa foto: Captura video]

Citeste si: „Tu, frumoasa frumoaselor, vrei să stai acasă? Vrei să rămâi acasă, să te îngroape treburile casnice?” Gina Pistol, criticată de bunica Emilia pentru decizia de a renunța la carieră pentru fiica sa- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Incendiile din Tenerife 2023. Româncă stabilită pe insulă: ”Cred că e cel mai grav incendiu. A scăpat de sub control”- Zonele care au fost evacuate- stirilekanald.ro

Citeste si: Liviu Vârciu, reacție uluitoare când vine vorba despre copiii lui. Fanii artistului au reacționat imediat- radioimpuls.ro

Citește și: Florin Zamfirescu, șocat de moartea lui Mitică Popescu. Ce au vorbit cei doi în urmă cu câteva zile, înainte ca regretatul actor să se stingă din viață: „L-am sunat să văd ce face de Revelion, se plângea”

Așa că, ajuns în București, dar fără a avea încotro să o apuce, Zamfirescu s-a îndreptat către cimitirul artiștilor, acolo unde, parcă fiind un făcut, în fața locului de veci al celui pe care-l apreciază și astăzi, se afla o bancă.

Pe acea bancă, fiind vară și nefiind nevoit să înfrunte frigul, spune actorul că a dormit până când s-a prezentat la proba de admitere.

„În perioada aceea, nu am nimerit căminul. Când se dădea admitere, în anul 1967 când am dat eu, se oferea un pat la un cămin. Eu nu am știut să întreb, nu am știut, am rămas în București și m-am întrebat ce mă fac. M-am dus la cimitirul Bellu și am găsit mormintele actorilor și era Ion Manolescu. Îi știam toate rolurile, tot, tot, tot și avea o băncuță. Era cald, vară, frumos și am dormit pe băncuța aceea” , a mai spus marele actor.