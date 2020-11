Cum a ajuns fostul Biancăi Drăgușanu să locuiască în cel mai înalt penthouse din București! Dezvăluirile australianului care s-a îmbogățit după ce a vândut imobilul cu 1,5 milioane euro! Dezvăluiri exclusive

Apartamentul lui Alex Bodi

Apartamentul de la etajul 25 al unui bloc situat într-un cartier rezidențial din București, în care a locuit fostul soț al Biancăi Drăgușanu, a fost achiziționat de acesta și asociatul lui cu suma de 1,5 milioane euro. A fost una dintre tranzacțiile despre care s-a vorbit mult în urmă cu trei ani, fără a se cunoaște la vremea respectivă cine este beneficiarul tranzacției.

Proful Mark venise să cumpere o garsonieră și s-a ales cu un penthouse la etajul 25

Apartamentul are o poveste interesantă. El a fost cumpărat în 2014 de un profesor voluntar din Australia, venit să profeseze la Brașov. Mark Hoddinot a făcut achiziția fără să-și propună acest lucru. El avea 60.000 de euro și căuta o garsonieră în București. La o vizionare, agentul i-a propus să meargă să vadă și apartamentul de la ultimul etaj. Imobilul nu era finisat, însă proveliștea incredibilă, de la 92 metri înălțime, l-au făcut să investească de 6 ori mai mult decât își propusese.

Inițial, apartamentul avea un singur nivel

”Panorama de aici, de la 92 metri înălțime, e fantastică. A fost unul dintre motivele pentru care am făcut investiția. Altul, și mai important, e starea nefinisată a apartamentului. Îl pot modela așa cum vreau, îi pot adăuga plus-valoare și dacă era finisat, nu mi l-aș fi permis”, a povestit australianul pentru businesscover.ro.

Afaceristul care s-a zgârcit la bani și a pierdut afacerea vieții

Hoddinot și-a dat seama că ar putea fi afacerea vieții lui și a făcut rapid actele, cu toate că un important om de afaceri român pusese deja ochii pe imobil. La Sydney, un astfel de apartament valorează în jur de 3 milioane de euro. ”După ce am semnat, plecasem deja acasă și mi-a fost transmis un mesaj. Celălalt client îmi oferea o sumă de bani ca să renunț în favoarea lui. Am refuzat, evident. A fost atât de nervos încât și-a concediat avocatul, care i-a irosit timpul încercând să obțină un preț mai mic”, a mai spus Mark pentru sursa citată.

Penthouse-ul lui Alex Bodi a fost cumpărat de un australian

Mai departe, australianul a angajat un designer de interior, pe Alina Vasile, care a avut ideea genială de a construi un etaj suplimentar, mai ales că imobilul avea o înălțime de 6 metri. A rezultat o dublare a suprafeței utile, de la 186 mp la 372 mp, la care se adaugă și o terasă circulară de 205 mp. În total s-au investit peste 400.000 euro, iar Hoddinot spera să vândă la o jumătate de milion de euro. După ce a văzut cum a ieșit, australianul a preferat să mai păstreze apartamentul trei ani, pentru a crește piața. L-a scos la vânzare cu 1.5 milioane euro în 2017 și l-a vândut rapid. Aici, Bianca Drăgușanu se filma cu aproape doi ani în urmă, într-o postare care a devenit virală pe Instagram.

Bianca Drăgușanu a pozat în apartamentul lui Bodi

Terenurile de sub locuințele bucureștenilor, vândute străinilor

Mark Hoddinot a continuat să investească pe piața imobiliară din București și să facă bani frumoși. ”Am un apartament pe Lipscani, în Centrul Vechi, pe care l-am modernizat. Dețin o companie care are în proprietate terenurile de sub locuințe, dar nu fac alte afaceri în România. Clienții mei sunt din Australia, Marea Britanie și SUA. Din fericire, meseria îmi permite să lucrez de oriunde, online sau la telefon, așa că stau în România măcar o lună, o lună și jumătate pe an”, a mai spus Mark Hoddinot pentru businesscover.ro.