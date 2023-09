Cum a ajuns Leo de la Strehaia, după AVC-ul suferit în închisoare! A stat trei luni la pat. Primele declarații după eliberare: „Mi-am pierdut memoria. Nu mai țin minte ce s-a întâmplat în viața mea”

In articol:

Leo de la Strehaia a fost eliberat de curând din închisoare, după ce și-a ispășit pedeapsa. În penitenciar, însă, bărbatul a trecut prin momente extrem de grele, asta pentru că a suferit un accident vascular cerebral, din cauza căruia a stat la pat nu mai puțin de 3 luni.

Invitat în cadrul emisiunii ”Fiță cu Adiță”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și moderată de Adiță Voicu, Leo de la Strehaia a dezvăluit cum se simte în prezent. Acesta a precizat că în urma acestei probleme de sănătate i-a fost afectată memoria și nu-și mai amintește multe lucruri care s-au petrecut în viața lui.

„Păi da, cum să nu simt probleme, mai uit, nu sunt în totalitate. Nu îmi aduc aminte tot ce s-a întâmplat, mi-am pierdut memoria. Mai țin minte unele lucruri, dar doar în mare, în rest nu mai țin minte. Eu nu mai țin minte ce s-a întâmplat în viața mea. Trei luni de zile am stat numai în pat, cu pampers, nu m-am dat jos din pat, deci nu m-am dat jos din pat trei luni. Consider că Dumnezeu m-a lăsat să trăiesc pentru că mai am câteva misiuni pe pământul ăsta.”, a declarat Leo de la Strehaia, în cadrul emisiunii ”Fiță cu Adiță”.

Leo de la Strehaia a suferit o operație, din cauza accidentului vascular cerebral

Mai mult decât atât, Leo de la Strehaia chiar a trecut printr-o intervenție chirurgicală la nivelul creierului, iar după toate problemele venite odată cu accidentul vascular cerebral pe care l-a suferit la sfârșitul anului trecut, afaceristul acum a rămas cu schele, având dificultăți în ceea ce privește echilibrul.

„Am fost operat și a fost problema că eu știu când am ajuns la spital, în 20 decembrie, și eu când m-am trezit a fost 28 martie. 3 luni de zile.(...) În perioada asta nu am știu deloc de mine. Nu știu nimic ce am vorbit, ce s-a întâmplat, cum a fost.(...) Nu-și mai făceau efectul medicamentele, trebuia să mă opereze de urgență, dacă nu mă operau muream. M-au operat aici și mi-au scos o parte din craniu, deci e o operație foarte dificilă. Mi-a scos o bucată din el, deci partea stângă eu aici nu o mai am, acum trebuie să preia funcțiile partea din dreapta. Am probleme cu echilibrul, nu pot să merg singur, eu nu mă descurc, nici la baie dacă merg singur nu pot să merg.”, a mai spus Leo de la Strehaia.

