După ce a băgat-o în spital, soțul Danei Roba i-a furat și o sumă enormă de bani! Cum se descurcă, de fapt, tânăra în prezent, din punct de vedere financiar: „Eu nu mai pot să lucrez”

Dana Roba a trecut prin momente extrem de grele după ce a fost bătută cu bestialitate de fostul ei soț, care a lovit-o de mai multe ori în cap cu un ciocan, chiar în timp ce dormea. În urma agresiunii, vedeta a ajuns la spital, acolo unde a fost operată de urgență pe creier.

În primă fază, medicii nu i-au dat nicio șansă brunetei să se trezească din comă, cu precizarea că dacă acest lucru se va întâmpla, cu siguranță femeia nu va mai putea să aibă o viață normală.

Cu toate acestea, o minune a făcut ca Dana Roba să se pună pe picioare! Acum, bruneta se reface și va fi supusă unor alte intervenții chirurgicale. Cu toate acestea, însă, deocamdată aceasta nu poate lucra, din cauză că mâinile i-au fost strivite în timpul bătăii crunte.

Recent, în cadrul unui interviu, vedeta a explicat concret cum reușește să se descurce din punct de vedere financiar, făcând și o dezvăluire pe această cale. Nu doar că fostul soț aproape a ucis-o în noaptea groazei, atunci când a bătut-o cu bestialitate, dar acesta i-a furat și o sumă enormă de bani, pe care femeia o pusese deoparte pentru diverse cheltuieli, mai precis 20.000

de euro.

„Eu nu mai pot să lucrez acum și mă doare foarte tare. Cei care au văzut numărul meu de cont au trimis cât au putut, 100 de lei, 200 de lei. Le sunt recunoscătoare. Mă voi întreține cu ajutorul părinților. Dar cred că Dumnezeu mă va face repede bine. Nu-mi mai simt nasul, dinții pe partea de sus nu-i mai simt, nu mai am miros… După ce mă voi opera, am convingerea că voi fi foarte bine. Înainte să pățesc asta, aveam strânși 20.000 de euro pentru mașină și 8.000 de euro pentru școala copiilor. Mi-a furat cei 20.000 de euro pe care i-am strâns. Dar Dumnezeu mă va ajuta!”, a dezvăluit Dana Roba, pentru Cancan.ro.

Dana Roba vrea să renunțe la numele de familie al fostului soț

Dana Roba așteaptă cu nerăbdare să primească divorțul și să uite de bărbatul care i-a făcut atât de mult rău. Deși și-ar fi dorit să păstreze numele fostului partener, doar pentru micuțele ei, bruneta a dezvăluit că nu are puterea de a face acest lucru, așa că va renunța la numele de familie al bărbatului.

„Da, da. Am un avocat foarte bun în Timișoara și am înaintat deja actele de divorț. Cu siguranță orice judecător va înțelege situația și mă va divorța. Doresc ca judecătorul respectiv să se gândească dacă aș fi fata lui și dacă ar păți ce am pățit eu, care ar fi cauza și motivele pentru care ar ajuta-o să divorțeze. Vreau să ajungă la închisoare, astfel merită să plătească. A vrut să mă omoare. Nu cred că îl va băga cineva în seama dacă el nu va dori să divorțăm. Doresc ca divorțul să-mi fie acordat de la primul termen. Înainte cu două zile trebuia să divorțez pe cale amiabilă și vroiam să rămân pe numele lui. Acum, după ce această traumă, nici vorbă. Va fi cel mai greu din lume ca eu să fiu pe numele Roba, iar copiii pe numele lui.” , a mai spus Dana Roba, pentru aceeași sursă.

Dana Roba [Sursa foto: Instagram]