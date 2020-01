Cristina Șișcanu a izbucnit în plâns din cauza dorului de fiica sa și de soțul ei. Faimoasa de la Survivor a explicat că nu a stat fără fiica ei și resimte acest lucur în cadrul competiției.

Emoționat profund, Mădălin Ionescu a scris un mesaj pe Instagram prin care a explicat că dorul de soția lui este foarte mare și că lipsa mijloacelor de comunicare dintre cei doi se resimte din plin.

„Inimaginabil cât de mult poate sa doară incapacitatea de a comunica cu cei dragi . Cum sa-i spun soției mele ca Petra e bine ? E aproape paralizantă aceasta neputința de a șterge lacrimile persoanei iubite, de a o mângâia, de a-i conferi alinare. Știu... Unii vor spune : “cine a pus-o ?. Alții, așa cum am văzut, se gândesc ca a făcut acest pas pentru bani și ca trebuie sa suporte dacă a intrat in joc. Nu! Nu a făcut-o pentru bani. Am spus-o... Multumim lui Dumnezeu, avem cu ce trai. Putea sa stea lângă noi acasă fără probleme. Cristina nu și-a propus sa câștige marele premiu, ci sa-și testeze limitele. Mai sunt și alte rațiuni, altele decât cele financiare, despre care nu pot vorbi in locul ei. Indiferent de motive, imposibilitatea de a fi lângă ea când plânge, ma tulbura enorm. Atât!”, este mesajul scris de Mădălin Ionescu pe Instagramul Cristinei Șișcanu, alături de filmarea în care ea plânge în hohote.