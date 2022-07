Cum a reacționat mama lui Mihai Mitoșeru când a aflat că fiul ei divorțează. Prezentatorului nu i-a venit să creadă: "Nu știam dacă să râd sau să fug, dar mă durea!"

In articol:

Mihai Mitoșeru și Noemi au format un cuplu timp de 14 ani și chiar și-au jurat iubire veșnică în fața ofițerului de stare civilă. La un moment dat, însă, neînțelegerile au apărut în relația lor și au decis să-și spună adio.

Vestea nu i-a șocat numai pe fanii celor doi, ci și pe mama actorului, care a avut o reacție surprinzătoare atunci când a auzit.

Citeste si: Mihai Mitoșeru iubește din nou! Prezentatorul TV a făcut primele declarații despre femeia care a intrat în viața lui: "E cum aș vrea eu să fie"

Cum a reacționat Camelia Mitoșeru când a aflat că fiul ei divorțează?

Mihai Mitoșeru și mama lui au avut întotdeauna o legătură specială, însă au existat momente în viața actorului când aceasta s-a opus total deciziilor luate de fiul ei. Un exemplu bun îl reprezintă chiar divorțul prezentatorului de Noemi, care a avut loc în urmă cu trei ani. La acea vreme, Camelia Mitoșeru a avut o reacție neașteptată când fiul ei a anunțat-o că se desparte de soție.

Citeste si: „Venim la biserică să primim binecuvântarea”. Adriana Bahmuțeanu și partenerul ei, George, s-au logodit!- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Citeste si: "Erau șanse să nu mai fiu!" Narcisa Suciu a văzut moartea cu ochii! I s-a făcut rău în aeroport și a ajuns direct pe masa de operație. Mihai Mitoșeru a fost martor la nefericitul eveniment: "M-a ajutat să mă târăsc pe acolo"

Vedeta Kanal D a povestit recent, într-un interviu pentru ego.ro, că mama lui i-a ținut mereu partea fostei sale partenere de viață, în cei 14 ani de relație: "M-a certat de multe ori, m-a și bătut. La un moment dat, când am divorțat, a venit mama cu un făcăleț și eu nu știam dacă să râd sau să fug. Pe de-o parte îmi venea să râd că ea vine să mă bată, când și eu am 100 de ani, dar mă durea. Am zis să fug, totuși, că dă mama tare cu făcălețul. Mi-a dat. Mama tot timpul a ținut cu nevastă-mea în toată perioada asta, de 14 ani de relație. Când ne certam, când am divorțat a ținut cu ea. Întotdeauna unii țin cu cine nu trebuie. Și eu țin cu Dinamo, dar nu mă pricep la fotbal.", a declarat Mihai Mitoșeru, pentru sursa amintită.

Mihai Mitoșeru, alături de mama lui [Sursa foto: Facebook]

Camelia Mitoșeru și Noemi au păstrat legătura

Mihai Mitoșeru a dezvăluit că Noemi încă ține legătura cu mama lui și chiar vorbesc destul de des, deși au trecut trei ani de la divorț. Și prezentatorul TV a rămas în relații bune cu fosta lui soție, după cum el însuși mărturisește: "Mai vorbesc și acum ele. Dar și eu mai vorbesc cu ea. Îi las cățelul când trebuie să plec undeva. Am o relație frumoasă cu fosta soție, drept dovadă că după divorț ne-am pupat, ne-am luat în brațe.", a mai spus Mihai Mitoșeru.

Mihai Mitoșeru și Noemi, pe vremea când formau un cuplu [Sursa foto: Facebook]