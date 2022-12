Cum a scăpat Dana Săvuică de complexe? Era o persoană foarte timidă în tinerețe: „Am învățat cum să-mi pun corpul în evidență, cum să mă îmbrac frumos”

In articol:

Dana Săvuică este o femeie de afaceri, fost fotomodel și realizatoare de emisiuni TV. Aceasta și-a făcut debutul în lumea modelingului în anul 1990, iar nouă ani mai târziu a fost prima româncă care a pozat în ediția locală a unei reviste pentru bărbați.

Modelingul, salvarea Danei Săvuică

Frumoasa Dana Săvuică a devenit foarte cunoscută în urma frumuseții sale, pe care a știut să o scoată în evidență la toate prezentările de modă la care a participat. Recent, fostul model a mărturisit că modelingul a fost salvarea ei de complexele pe care le avea. Vedeta a declarat că atunci când a participat pentru prima dată la un casting de modă era timidă și că a fost atrasă de toată feminitatea emanată de această zonă.

„Eu nu am intrat în lumea modei din vanitate, din contră, mai degrabă pentru că aveam niște complexe. Eram timidă și așa am ajuns să merg la un casting organizat de Zina Dumitrescu, dar în momentul în care am pătruns în lumea asta m-a fascinat foarte mult: hainele, ținutele, eleganța cu care erau purtate ținutele de către manechine”, a spus fostul model.

Dana Săvuică, mai încrezătoare în ea după ce a devenit model

Mulți tineri se confruntă zilnic cu o încredere în sine foarte scăzută. Acest lucru nu i-a fost străin nici Danei Săvuică, dar în cazul ei problema a fost rezolvată după ce și-a început cariera de model. În urma acestei cariere, vedeta a învățat multe despre feminitate, încrederea în sine, atitudine și eleganță.

„ Nu era vorba că mă vedeam „rățușca cea urâtă', dar toate fetele, în perioada aceea erau așa mai naive, mai timide și faptul că am intrat în această lume și am intrat, ca să zic așa, în elita manechinelor, asta mi-a dat un imbold așa de siguranță de sine și mi-am dat seama că a fi femeie înseamnă a fi frumoasă la orice vârstă, am învățat cum să-mi pun corpul în evidență, cum să mă îmbrac frumos după personalitatea mea și a fost chiar o școală a vieții foarte bună pentru mine”, a declarat Dana Săvuică, conform Ego.ro.