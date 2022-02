Cum arată casa lui Ion Șmecheru, la trei luni de la moartea ciobanului! Decizia luată de Iancu Sterp

In articol:

În urmă cu trei luni, familia Sterp le dădea fanilor cea mai tristă veste: Ion Șmecheru s-a stins din viață. Celebrul cioban de pe YouTube, căruia familia Sterp îi construise o casă, a devenit cunoscut după ce a apărut într-un vlog de-al lui Culiță Sterp. De atunci, Ion Șmecheru a adus mereu zâmbetul pe chip celor care l-au privit.

Așa cum spuneau frații Sterp, ciobanul de doar 34 de ani era mereu plin de viață și haios, însă greutățile și patima alcoolului, din păcate, l-au făcut să își piardă viața.

Iancu Sterp s-a întors la casa lui Ion Șmecheru [Sursa foto: Captura Video]

Iancu Sterp, decizie în privința casei lui Ion Șmecheru

Exact la un an de când și-a văzut visul cu ochii, acela de a avea propria casă, utilată complet, Ion, deși a promis că se va lăsa de alcool, a încetat din viață, din cauza dependenței sale.

Acum, pentru că internauții au vrut să afle ce se întâmplă la casa regretatului Ion Șmecheru, Iancu Sterp a făcut declarații pe marginea acestui subiect.

Dacă inițial Culiță Sterp, imediat după moartea ciobanului, a spus că locuința mică, dar cochetă, va rămâne familiei lui Ion, acum Iancu Sterp a declarat altceva.

„Casa o să le rămână fraților lui și nepoților”, spunea atunci Culiță Sterp.

Acum, la trei luni de la decesul celui care le are angajat și prieten, Iancu Sterp a ajuns la casa acestuia, construită de familia sa.

Ion Șmecheru și Iancu Sterp [Sursa foto: Captura video]

Însă, deși el și familia sa au spus că locuința va rămâne fraților lui Ion, acum Iancu a realizat că, de fapt, nimeni nu locuiește în casa respectivă.

Motiv pentru care, pentru că e păcat că o asemenea locuință, aranjată și utilată, să stea încuiată, Iancu Sterp a spus public că, în curând, își dorește ca o familie nevoiașă să se bucure de ea.

Astfel, Iancu Sterp a anunțat pe rețelele de socializare că așteaptă un mesaj de la cei care sunt la nevoie, dacă vor să locuiască în casa lui Ion Șmecheru, mai ales că totul este în stare bună de funcționare.

„V-am promis de mult că o să revin la casa lui Ion Șmecheru, ce s-a mai întâmplat aici. O să mergem și la el la mormânt după, să aprindem o lumânare. N-am mai fost de mult timp, le-am spus cumnaților lui Ion să se mute aici, pentru că are câțiva copilași mici, dar văd că nu s-au mutat. Casa e închuiată. Din ce am văzut, e totul în regulă, mobila, dormitorul. Să vedem ce se întâmplă cu casa asta, e păcat să stea așa nelocuită dacă tot am făcut-o. Cineva care are nevoie poate să îmi dea mesaj și să se mute aici”, a spus Iancu Sterp pe YouTube.