S-a aflat cine va primi casa lui Ion Șmecheru, după moartea sa. Culiță Sterp a anunțat cui va rămâne casa construită de el și familia sa

Ion Șmecheru, ciobanul devenit celebru pe YouTube, a apucat să-și vadă visul cu ochii înainte de a muri. Familia Sterp, impresionată de situația tânărului, i-au construit o casă, cu tot ce avea nevoie, pentru a duce o viață mai bună.

Cui rămâne casa lui Ion Șmecheru, construită de familia Sterp?

Din păcate, dependența de alcool a învins, iar tânărul a murit la scurt timp după ce se mutase în noua locuință.

Iancu Sterp și Ion Șmecheru, anul trecut de Crăciun [Sursa foto: Captură YouTube]

Culiță Sterp și Iancu Sterp nu au rămas indiferenți la situația lui Ion Șmecheru. Tânărul, în vârstă de 34 de ani, era cioban la un văr de-ai artistului. Cunoscându-i viața grea pe care o duce, familia Sterp a decis să-i construiască o casă. Imobilul mic, dar cu tot confortul necesare, era marele vis al tânărului. În ciuda promisiunilor dese că va renunța la alcool, Ion Șmecheru nu a putut renunța la acest viciu și a murit pe 1 decembrie. Taoată familia Sterp a fost îndurerată, pentru că se atașaseră de tânăr.

În mai multe vlog-uri postate pe canalele lor de YouTube, atât Iancu, cât și Culiță Sterp filmau alături de Ion Șmecheru și prezentau stadiul casei.

Casa, care are dormitor, bucătărie și baie, a fost construită pentru Ion Șmecheru, însă acum după moartea sa, ea va rămâne rudelor.

„Casa o să le rămână fraților lui și nepoților.”, a scris Culiță Sterp

Cine este Ion Șmecheru și cum a devenit celebru

Ion Șemcheru, ciobanul devenit celebru pe YouTube [Sursa foto: Captură YouTube]

Internauții au făcut cunoștință cu Ion Șmecheru prima dată în urmă cu șase ani. Culiță Sterp a postat pe canalul său de YouTube un vlog în care apare și tânărul cioban. Datorită glumelor și veseliei sale, acesta a devenit de interes și fanii erau interesați de soarta lui.

Astfel, atât Iancu Sterp, cât și Culiță au mers des în vizită la acesta și chiar au filmat împreună. În toți acești ani s-a format o legătură și devenise protejatul familiei Sterp, care îl ajutau des cu tot ce avea nevoie. Vestea că Ion Șmecheru a murit i-a întristat pe frații Sterp.

„Băutura nu e bună fraților, noi tot timpul i-am spus să o lase mai moale și am vrut sa îl aducem pe drumul cel bun, dar e foarte greu cand ești dependent. El de o luna de zile era in concediu si a cam băut in fiecare zi, astazi a intrat in coma alcoolica si din păcate nu s-a mai trezit, i-a cedat organismul!”, a mărturisit Culiță Sterp pe pagina sa de socializare.