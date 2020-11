Cum arată de fapt Gabriela Cristea! Imaginile care o dau de gol

Gabriela Cristea, așa arată în pozele de pe Instagram [Sursa foto: Instagram]

In articol:

Gabriela Cristea este extrem de activă pe conturile sale de socializare, acolo unde postează mereu poze cu ea şi cu fetiţele ei. Însă pozele au filtru, aşa că acolo Gabriela Cristea arată ...perfect!

În urmă cu două zile însă Gabriela Cristea a fost invitată la emisiunea lui Cătălin Măruţă, iar fără filtre, vedeta tv arată altfel. Gabriela Cristea are 46 de ani şi deşi arată bine pentru vârsta ei, imaginea ei este departe de ce arată pe Instagram. Vedeta are riduri, iar silueta nu este chiar aşa cum spune chiar ea în postări. Asta deşi, Gabriela Cristea a mărturisit că în ultima perioadă a slăbit mult.

Gabriela Cristea a apărut la o emisiune tv

În emisiunea lui Cătălin Măruţă, Gabriela Cristea a spus că mai are de dat jos 10 kg pentru a avea silueta perfectă.

”O să intru la o cură de slăbire mai drastică un pic. Mai am de dat cam vreo 10 kilograme și atunci sunt ca trasă prin inel. Nu mă stresez foarte tare”, a spus vedeta tv, care a mărturisit că acum urmează un tratament la stomatolog, după ce a descoperit că suferă de paradontoză.

Gabriela Cristea spune ca mai trebuie sa slabeasca 10 kg

Cum arată dantura Gabrielei Cristea. Vedeta tv a mărturisit că suferă de paradontoză

”Sunt în revizie tehnică. Încep să mă tunez, să mă reconfigurez. Am fost la dentist să îmi refacă toată dantura, că mi-au scris oamenii pe Instagram că am dinții strâmbi. Și eu le-am zis că sunt naturali, așa m-a înzestrat natura. Mă duc pentru că după 4 ani am ajuns în sfârșit la dentist și m-am trezit că am parodontoză. Fără să am niciun simptom, dar mă rezolv”, a spus Gabriela Cristea. Pe de altă parte, dacă la nivelul chipului și al siluetei, în pozele de pe Instagram, Gabriela Cristea aduce ajustări, în ceea ce privește dantura, urmele bolii de care suferă nu sunt vizibile.

Gabriela Cristea a dezvaluit ca sufera de paradontoza

Vedeta tv nu mai are de ceva timp emisiune, deşi în vară, atunci când s-a auzit că Diana Dumitrescu a fost înlocuită de la ”Mireasa”, Gabriela Cristea a sperat că ea va fi noua prezentatoare. Nu a fost să fie aşa, şefii de la Antena au preferat-o pe Simona Gherghe în rolul de moderatoare a show-ului ”Mireasa”.