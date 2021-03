Cum s-a terminat scandalul dintre Adina Alberts și George Simion de la AUR? Soția lui Cataramă s-a plâns că a fost ”hărțuită și șantajată”, dar s-a trezit cu un proces! EXCLUSIV

In articol:

Un scandal mai puțin mediatizat a avut loc între medicul Adina Alberts și deputatul George Simion, președintele partidului AUR, noua senzație a politicii românești. Înainte ca Simion să intre în Parlament, cei doi sau întâlnit pentru a pregăti o eventuală candidatură a Adinei la Primăria Sectorului 1 din partea AUR, însă întrevederea s-a lăsat cu un proces de toată frumusețea.

George Simion i-a adus ”experți online” de 10.000 de euro

George Simion a dat-o în judecată pe Adina Alberts în luna mai a anului trecut și i-a solicitat despăgubiri morale de 100 de lei după ce medicul a afirmat despre acesta că și-a pus oamenii s-o ”șantajeze” și s-o ”hărțuiască”. Alberts susține că Simion i-a propus să candideze la Primăria Sectorului 1 din partea AUR, însă ea a refuzat pe motiv că la vremea respectivă nu era interesată de politică. Până să-i dea răspunsul, Simion i-a pus la dispoziție Adinei Alberts o echipă de ”experți online” care s-o ajute să capete notorietate.

George Simion face senzație în politică

După ce l-a anunțat pe Simion că nu va intra în echipa lui, Adinei Alberts i s-a transmis că datorează echipei sale suma de 10.000 de euro pentru ”un plus de imagine pe Facebook”, sumă pe care aceasta a refuzat s-o plătească.

La puțin timp a început să primească sute de mesaje injurioase pe Facebook. Ulterior, ea a scris un mesaj extrem de dur pe contul ei, prin care îl arăta cu degetul pe George Simion.

”M-a făcut troacă de porci”

”Deci, am refuzat să mă las șantajată. Mi-au declarat că se vor opri doar dacă le dau 10.000 de euro, invocând că echipa lui mi-ar fi adus un plus de imagine pe Facebook în valoare de... 10.000 de euro. Candidatul la europarlamentare George Simion i-a dat mesaje soțului meu, vineri seară, în care pretindea această sumă pentru a ”nu avea bătăi de cap”. Am încercat să discut omenește cu George Simion în această după-amiază, dar nu am reușit, acesta făcându-mă troacă de porci”, a scris Adina Alberts.

La scurtă vreme după această postare, George Simion a dat-o în judecatăpe Adina Alberts. Judecătorii au respins cererea de chemare în judecare încă de la primul termen, iar Simion nu a mai făcut apel. Adina Alberts a candidat până la urmă la Primăria Sectorului 1 din partea ProRomânia și a obținut un procent de 1,8%, în schimb George Simion a dus AUR în Parlament, cu 9%, dând peste cap toate sondajele realizate de specialiști.