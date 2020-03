Nu e greu sa pregatesti o supa sau o ciorba gustoasa, dar asta nu inseamna ca nu poti tine cont de cateva sfaturi ale bucatarilor priceputi pentru un rezultat si mai delicios.

Pentru a face o supa sau o ciorba ca la mama acasa, trebuie sa tii cont de anumite sugestii ale specialistilor in bucatarie. Sunt anumite greseli pe care le comiti si pe care le poti evita, daca te documentezi inainte.

Iata care sunt greselile mari pe care le faci atunci cand pregatesti supa sau ciorba.

Aceste produse care se gasesc de obicei pe rafturile supermarketurilor contin mult sodiu si alte arome artificiale. Vei obtine o supa sarata si cu un gust artificial, uneori neplacut. Cel mai bine este sa folosesti legume proaspete, din gradina sau cumparate din piata, de la tarani.

2. Gatesti supa/ciorba la foc mare. Ciorbele si supele trebuie pregatite la foc mic. Esti in graba, probabil, si crezi ca, daca dai focul mai tare, ciorba va fi gata mai repede. Gresit! Seteaza flacara la nivel mic spre mediu pentru ca ciorba sa fiarba alene, pentru ca aromele sa aiba timp sa se imbine, iar rezultatul final sa fie gustos.

3. Adaugi toate ingredientele in acelasi timp. Aceasta este una dintre cele mai des intalnite greseli atunci cand faci o supa sau o ciorba: pui la fiert carnea si toate legumele in acelasi timp. O regula importanta este sa fierbi intai carnea si apoi legumele, pe rand, in functie de textura lor. Intai se pun la fiert legumele mai tari (morcovii, ardeiul, ceapa), spre final cele mai moi, spre exemplu dovlecelul.

4. Pui sare in supa inca de la inceput. Daca sarezi supa sau ciorba inca de cand pui totul la fiert, odata cu procesul de fierbere zeama va scadea, iar la final vei avea un preparat mai sarat decat trebuie. Potriveste gustul cu sare si piper abia cand ciorba este aproape gata. Nu dupa ce ii stingi focul, ci cu 5-10 minute inainte de a o lua de pe foc.

5. O lasi sa fiarba prea mult. Daca o gatesti la foc iute sau o lasi pe foc mult prea mult timp, risti sa nu iti iasa foarte gustoasa sau sa ramai fara zeama. Lichidul o sa scada prea mult si, in loc de supa, vei obtine o tocanita. Ce trebuie sa faci: fierbe ciorba la foc mic si asigura-te ca ai pus suficienta apa.