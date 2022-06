Cum se înțeleg Lili Sandu și Silviu Țolu. Între cei doi exista o diferență de 12 ani

In articol:

Lili Sandu a participat de curând la podcast-ul lui Cătălin Măruță, unde a vorbit deschis despre relația cu soțul său, Silviu Țolu. Artista a făcut mărturisiri despre cum se înțelege cu soțul ei, despre momentele frumoase din viața sa, dar și despre cumpene.

Cum se înțeleg Lili Sandu și Silviu Țolu

După 7 ani petrecuți în SUA, Los Angeles, Lili Sandu a ales să se întoarcă în România după ce s-a îndrăgostit de Silviu. Artista a povestit că tocmai îl cunoscuse pe modelul Silviu Țolu în Turcia, în timpul unei filmări pentru o reclamă la bijuterii și l-a revăzut după două luni la București. De atunci, povestea lor de dragoste continuă.

Lili Sandu a mărturisit că venirea copilului pe lume a afectat într-o măsură relația sa cu soțul ei:

"Relația de cuplu nu mai există, e absentă, pentru că copilul e pe primul loc, iar tu ca femeie te duci undeva jos și aștepți ca lucrurile să se întoarcă la normal. Nu ai timp de nimic și faptul că am declarat că mă spălam la două săptămâni pe păr e real, efectiv uitam, nu aveam energie. Nu știu cum reușeau alte mămici, vedeam pe Instagram”, a povestit Lili Sandu în podcastul lui Cătălin Măruță.

Lili Sandu a povestit că perioada de după naștere i-a afectat relația cu soțul

Lili Sandu a mai mărturisit că perioada de după nașterea fiului său Thomas a afectat relația cu soțul său.

Artista a povestit că cei doi au trecut printr-o perioadă grea, numită ruptura de cuplu din primul an de maternitate.

”Eu am stat cu Thomas nonstop, timp de un an de zile n-a dormit fără mine. Nu plecasem nicăieri în această perioadă, chiar dacă veneau alții să ne ajute, eu voiam să fac tot, chiar dacă eram epuizată și nu mai aveam timp pentru mine. Mi-a lipsit faptul că nu am mai fost la fel de apropiată de Silviu, dar m-a înțeles. Chiar dacă vine seara când doarme copilul și te ia puțin în brațe, efectiv adormi. Se spune că în primul an de maternitate apare ruptura în cuplu, care poate duce apoi la divorț. Unii bărbați înțeleg, alții nu, dar e și copilul tău, nu doar al ei.

Au fost multe momente în care ne-am certat, pentru că eram atât de dezechilibrată și irascibilă. Eu înainte dormeam cum trebuie, eram ordonată cu viața mea, mâncam foarte bine. Când a venit copilul, m-am dat peste cap...haos. Mă uitam în oglindă și nu mai vedeam nimic, era doar o femeie încercănată, care voia să facă ce e bine pentru copilul ei”, a mai spus aceasta.