Cum se înțelege Maria Cârneci cu soția fiului ei?! Incredibil ce a spus despre ea: „O fată pe care nu o consider noră”

In articol:

Maria Cârneci a fost invitată în cea mai recentă ediție a emisiunii online „Detectorul de minciuni”, de pe canalul de Youtube theXclusive și a făcut dezvăluiri total neașteptate nu doar despre viața profesională, ci și despre cea privată! Îndrăgita interpretă de muzică populară și-a deschis sufletul și a făcut dezvăluiri sincere despre Ana Maria, soția fiului ei.

Este incredibil ce mărturisiri a făcut artista despre nora ei! Putem spune cu mâna pe inimă cu nu multe soacre se comportă astfel!

Maria Cârneci a spus adevărul despre relația dintre ea și nora ei

Artista a făcut cu față cu brio setului de întrebări lansate de Bianca Drăgușanu, ba chiar a făcut și mărturisire care uluit pe toată lumea din platou. Maria Cârneci a dezvăluit cum se înțelege cu Ana Maria, soția fiului său și nimeni nu se aștepta la o astfel de mărturisire. Interpreta de muzică populară spune că nu o vede ca pe nora ei, ci ca pe propriul ei copil!

„Sunt o soacră foarte bună, să vă spun de ce. Eu n-am decât un singur băiat și s-a căsătorit băiatul meu cu o fată pe care nu o consider noră în primul rând, o consider ca și pe copilul meu, pentru că, în momentul în care cineva îți intră în familie, nu ai cum să ai ascunzișuri. Eu să știi că nu i-am interzis copilului meu absolut nimic, însă a văzut în casă comportamentul nostru, al bunicilor, nu ne-am bătut joc de nimic în viața noastră și ne-am axat pe carieră și nu am ieșit din limitele bunului simț și în viața personală și în cea profesională”, a explicat Maria Cârneci la „Detectorul de munciuni”, de pe canalul de Youtube theXclusive .

Citeste si: Doliu în lumea fotbalului! A murit John Adrian Ene, fostul portar al echipei Steaua- kanald.ro

Citeste si: "Știam că am murit. Eram separat de trupul meu". Ce se află dincolo de moarte. Mărturia unui bărbat căruia i s-a oprit inima- stirileprotv.ro

Citește și: Maria Cârneci știe cum să țină gripa la distanță! Interpreta de muzică populară ne-a dezvăluit leacul cu care nu dă greș niciodată: "Nu îmi încarc corpul cu ce nu e necesar"| EXCLUSIV

Artista recunoaște că nora ei face prăjituri mai bune ca ea

Maria Cârneci și Ana Maria sunt două gospodine desăvârșite și se completează una pe alta în bucătărie.

Ba mai mult, chiar dacă are mai puțină experiență, interpreta de muzică populară a dezvăluit că nora ei are un adevărat talent culinar, iar când vine vorba de prăjituri nici măcar nu poate să concureze cu ea.

Citeste si: Scandal între Antonia și Elena Chiriac! Cele două s-au lovit în văzul tuturor, într-un club din Capitală! Ce s-a întâmplat, de fapt- kfetele.ro

Citeste si: Buna Vestire 2023. Ce este bine să faci în această zi importantă pentru a avea parte de sănătate?- stirilekanald.ro

Citeste si: Salman Khan, iubitul Iuliei Vântur, amenințat cu moartea de unul dintre cei mai periculoși interlopi din India- radioimpuls.ro

Citește și: Maria Cârneci și-a deschis sufletul pentru WOWbiz: "E greu să iau decizii de una singură" După pierderea soțului, viața artistei s-a schimbat complet| EXCLUSIV

„Gătește Ana Maria și prăjiturește foarte bine, eu zic că ne completăm. Când am eu timcp, fac eu, când eu sunt la cântare, gătește Ana Maria. Face mâncăruri destul de complicate, unele chestii chiar mai bine, la prăjituri mă întrece. Fac niște ciorbe adevărate, sarmale, orice vrei”, a mai spus interpreta de muzică populară în emisiunea online.