Cand nu ar trebui sa mananci mere si de ce trebuie sa tii cont pentru a nu-ti pune in pericol sanatatea.

Merele se regasesc pe lista fructelor cu cele mai multe pesticide. Raportat la greutatea lor, cartofii și merele au cantități imense de substanțe nocive organismului. Multe fructe sunt stropite cu pesticide, substante care provoaca probleme de sanatate.

Multi sunt cei care susțin că au un stil de viață sănătos pentru că mănâncă multe fructe și legume proaspete. Ce nu știu e că dieta aceasta se poate dovedi una toxică pentru organism. Și asta pentru că sunt produse din piață sau din supermarketuri care conțin multe substanțe dăunătoare.

"Cele mai nocive fructe sunt cele tratate de mai multe ori pe an, cum sunt, de pilda, merele sau piersicile, care sufera cel putin 20 de tratamente cu pesticide in 12 luni. Totodata, verdeturile precum spanacul sau salata verde sunt pline de substante nocive, pentru ca frunzele acestora retin foarte multe pesticide. La fel de periculoase sunt si radacinoasele, cum e telina, care se dezvolta in pamant si retine multe reziduuri din pesticide, dar si nitrati. Cat despre afine, castraveti, struguri sau cartofi, acestea sunt vegetale perisabile, care nu prea rezista la boli si la daunatori, asa ca sunt si ele tratate cu multe substante", declara dr Gheorghe Mencinicopschi pentru libertatea.ro.

Mere toxice. Adevarul despre merele care te pot otravi

Semintele merelor contin cianura, o otrava letala pentru oameni si animale. Totusi, cantitatea de cianura din semintele de mere este destul de mica, asa ca trebuie sa stiti ca nu sunteti in pericol daca le consumati cu moderatie. In plus, semintele nu sunt letale daca sunt inghitite intregi, pentru ca sunt protejate de o membrana. Daca ele nu sunt mestecate si doar inghitite, trec neatinse prin sistemul digestiv si apoi ies din organism fara sa provoace probleme de sanatate. In schimb, daca sunt mestecate si sparte in timpul consumului, semintele de mere elibereaza aceasta substanta toxica in organism.

Vestea buna este ca semintele unui singur mar contin o cantitate mica de cianura, motiv pentru care nu pot pune in pericol sanatatea unui om.

Cianura este mortala la o doza de aproximativ 1 miligram pe kilogram de greutate corporala. In medie, o samanța de mar conține 0,49 mg de compusi cianogeni.

Numarul de semințe intr-un mar variaza, insa un mar cu opt semințe conține circa 3,92 miligrame de cianura. O persoana care cantareste aproximativ 70 kilograme ar trebui sa manance peste 140 de semințe pentru a ajunge la doza letala, adica 18 mere, arata studiile.

Citeste si: Adevarul despre usturoiul chinezesc: E TOXIC! Cum recunosti usturoiul romanesc de cel adus din China

Citeste si: Adevărul despre BROCCOLI: când e TOXIC și îți pune în pericol sănătatea

Citeste si: Cum recunoști roșiile toxice. Ce trebuie să verifici neapărat înainte să le mănânci

Cum iti dai seama daca ai suferit o intoxicatie cu cianura? Printre simptomele de otravire usoara se numara: tremuraturi, spasme, dureri de cap, ameteli, confuzie, anxietate, slabiciune, greata, agitatie si varsaturi. Doze mai mari pot cauza dificultati de respiratie, tensiune arteriala si ritm cardiac crescute si insuficienta renala. Reactiile adverse grave pot include coma, convulsii si stop respirator sau deces.

Si expunerea la cantitati mici de cianura poate fi periculoasa pentru anumite persoane. Cianura poate avea efecte negative asupra sanatatii creierului si inimii.

Chiar daca au o cantitate mica de cianura, semintele de mar nu sunt recomandate femeilor insarcinate, care alapteaza sau copiilor.

Un alt pericol sta ascuns in concentratul de suc de mere. Acest suc, daca nu este organic si nu provine dintr-o sursa controlata, poate contine arsenic, sustine celebrul Dr Oz. Cel mai indicat este sa bei suc de mere produs in casa din fructe sanatoase, netratate cu pesticide sau alte chimicale.

Recomandarea medicilor si specialistilor in nutritie este sa cumperi mere organice. Chiar si asa, aceste fructe trebuie spalate bine in apa cu otet, zeama de lamaie sau bicarbonat de sodiu. Vezi aici ce trebuie sa faci pentru a curata bine fructele si legumele.