Maria Ghiorghiu si-a visat sotul mort

Mihail Ghiorghiu a murit pe 19 septembrie, iar soția lui, celebra prezicătoare Maria Ghiorghiu nu l-a putut conduce pe ultimul drum, fiind izolată la domiciliu.

In articol:

La momentul respectiv, Maria Ghiorghiu și-a strigat durerea pe paginile de socializare, și a spus că a aprins lumânări și s-a rugat pentru sufletul soțului său mort, din singurătatea casei sale.

Acum, Maria Ghiorghiu, cum era de așteptat, spune că și-a visat soțul. S-a întâmplat cu puțin timp înainte de parastasul de 40 de zile.

Citeste si: A prevestit Maria Ghiorghiu moartea soțului ei? Dezvăluirea cutremurătoare făcută de aceasta

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

Citeste si: Cum facem diferența dintre o răceală, gripă si COVID-19 - bzi.ro

”Aud un glas care îl striga pe nume pe soțul meu ”Acum să vină Mihail Ghiorghiu” Și văd dragii mei, o ăncăpere mai sus de mine, o încăpere în Cer, în care oamenii stăteau la rând, până erau chemați de un glas divin. Când am auzit numele soțului, l-am și văzut în acea clipă, stand în fața cuiva nevăzut de mine. Văd o mâna care îi dă o lumânare aprinsă și o punguță mică din plastic, cât o palmă de mică. Soțul meu ia cu mâna dreapta punguța și lumânarea aprinsă, iar cu stânga, și-a șters lacrimile de pe obraji”, a scris Maria Ghiorghiu pe blogul său.

Sotul Mariei Ghiorghiu a murit luna trecuta

Soțul prezicătoarei Maria Ghiorghiu, îngropat dezbrăcat, într-un sac

Tot acolo, celebra prezicătoare a mai povestit un vis de-al său, dezvăluind faptul că soțul său a fost înmormântat dezbrăcat, așa cum se întâmplă în cazul celor infectați cu noul coronavirus.

”Cu o seară înainte am auzit glasul soțului meu care mi-a spus așa: ”Mami, nu am haine”. Și nu avea sărăcuțul deoarece i s-a pus diagnosticul de COVID și l-au băgat gol într-un sac de nailon, apoi în sicriu. Am chemat un om necăjit la mine și i-am dat cele mai frumoase și mai noi haine ale soțului meu, l-am îmbrăcat de la șosete până la geacă și șapcă.

Citeste si: Maria Ghiorghiu, în doliu! Soțul celebrei prezicătoare a murit: „M-ai lăsat singura pe drumul vieții...”

A doua zi, când l-am văzut, atunci când era strigat de acel glas, soțul meu era îmbrăcat în costumul pe care tocmai il dădusem de pomană. Cu adevărat, dragii mei, ceea ce-i dădusem de pomană ajunsese la el în Ceruri. Dragii mei, să avem mare grijă de sufletul celor dragi și plecați din lumea asta. Să dăm de pomană tot ce le plăcea lor în viață, că ei se vor bucura în viața veșnică de tot ce dăm de pomană, fie mâncare, fie haine. Acolo în Ceruri au nevoie de toate câte sunt aici pe pământ, și în mod special, de rugăciuni curate pentru mântuirea sufletului lor”, a povestit Maria Ghiorghiu.