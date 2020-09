Soțul Mariei Ghiorghiu a murit astăzi, 19 septembrie[Sursa foto: Facebook]

Maria Ghiorghiu a dat vestea pe pagina ei de Facebook. Soțul celebrei prezicătoare, Mihail Ghiorghiu, s-a stins din viață astăzi, 19 septembrie. Bărbatul abia împlinise vârsta de 70 de ani.

Maria Ghiorghiu a postat un mesaj emoționant pe pagina ei de Facebook, dar și pe blog. Celebra clarvăzătoare a povestit cu emoție despre planurile pe care le-au făcut împreună. Ea susține că iubirea lor nu s-a stins după 33 de ani și nu se va stinge nici de acum încolo.

„Astazi 19 Septembrie in zori, a plecat fulgerator la Ceruri, pentru totdeauna iubitul meu sot ,Avocat Mihail Ghiorghiu! Scumpul si dragul meu sot,abia ai implinit 70 de ani si m-ai lasat singura! Iubirea dintre noi nu se va stinge niciodata ! Te-am iubit si te iubesc ca in prima zi de cand ne-am cunoscut! Iti multumesc iubitul meu drag,sotul meu scump,prietenul meu de suflet,tatal la copiii nostri,iti multumesc din inima din suflet pentru IUBIREA infinita pe care mi-ai daruit-o,pentru fericirea pe care am trait-o impreuna. Îi multumesc Bunului Dumnezeu si Maicii Domnului, ca mi te-a lasat 33 de ani,in care am impartit si bucurii si tristeti.

Iubitul meu soţ, pe 26 septembrie facusem planuri ca sa sarbatorim ziua mea de nastere,dar ai plecat prea devreme suflet drag si iubit! M-ai lasat singura pe drumul vietii plini de spini si palamizi.Tu ai fost si esti singura mea iubire,a vietii mele. Zbori lin spre Ceruri iubirea vietii mele! De acolo de Sus ,stiu ca ne privesti si ne vei ocroti! Te iubesc IUBIREA mea vesnica ,si ne vom intalni in CERURI ,atunci cand,BUNUL DUMNEZEU va hotarâ!Cu dragoste si cu infinita iubire, sotia ta Maria Ghiorghiu!”, este mesjaul sfâșietor postat de Maria Ghiorghiu pe rețelele de socializare.

Soțul Mariei Ghiorghiu a murit la 70 de ani[Sursa foto: Facebook]

Maria Ghiorghiu spune că a prevestit moartea tatălui Mădălinei Manole. Șocant, cum a visat-o pe cântareață

Tatăl Mădălinei Manole a murit miercuri, 9 septembrie, după ce fusese infectat cu noul coronavirus. Bătrânul fusese internat în stare gravă cu o săptămână înainte și în ultimele zile se aflase la Terapie Intensivă, în comă. Tatăl Mădălinei Manole a fost înmormântat vineri, lângă soția sa, moartă în urmă cu 3 ani, în același cimitir unde se află și cripta cântăreței. (Citeste si: Maria Ghiorghiu, despre coronavirus: "În trei luni se va descoperi tratamentul")

Prezicătoarea Maria Ghiorghiu susține că ea a prevestit moartea lui Ion Manole, tatăl artistei, după ce a visat-o pe fiica acestuia. ”Dragii mei, scriam cu mult timp în urmă, două articole cu și despre regretata artistă Mădălina Manole, dar și despre modul în care Mădălina își așteaptă tatăl acolo, sus în Ceruri: Știm dragilor că tatăl Mădălinei Manole a plecat și el la ceruri acum două zile”, este mesajul postat acum de Maria Ghiorghiu.

