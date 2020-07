In articol:

In urma cu aproximativ 3 luni era scandal mare intre Leo si mama Renatei Gheorghe, Dana Criminala. Bruneta se suparase tare si a mers sa depuna actele pentru divort. Intre timp, Printul Tiganilor a vrut sa faca un casting pentru a-si gasi o noua partenera de viata, dar, pentru ca nu a gasit nimic care sa ii fie pe plac, a decis sa se intoarca in bratele nevestei. Si, ca sa o convinga, a bagat mana adanc in buzunar, a scos o suma considerabila si a facut tot ce i-a stat in putinta pentru a o convinge pe Dana Criminala sa il primeasca din nou in viata ei. Mama Renatei a primit "mita" si a acceptat sa se impace cu Leo.

”Sper că a fost ultima...”, declară Dana Criminala

[cancan.ro]

”Leo nu s-a lăsat până nu m-a luat înapoi. A făcut niște lucruri frumoase pentru mine și așa m-a convins. Mă iubește și nu poate să stea fără mine. Și eu îl iubesc în stilul meu, cu bune și cu rele este soțul meu de cinci ani. De fiecare dată când ne-am certat am sfârșit tot împreună. Sper că asta a fost ultima noastră ceartă”, a explicat Dana Criminala, pentru jurnaliștii de la Cancan.ro

[cancan.ro]

Citeste si: Gigi Becali, despre coronavirus: ”Nu mi-e frică, m-ați văzut pe mine cu mască? Dar mă gândesc la nepoțică, să o protejez!” VIDEO EXCLUSIV

Citeste si: Manuela de la ”Puterea Dragostei”, cerută în căsătorie, în direct, în studioul WOWbiz.ro! Imagini de senzație cu bruneta și Robert Ionescu

Citeste si: Bianca Pop a făcut declarațiile mult așteptate!Șocant ce a povestit vedeta

Leo de la Strehaia a prosperat și pe timp de pandemie

Leo de la Strehaia s-a umplut de bani la puțin timp după ce a inaugurat sharomeria sa din Pitești. Fiul său, Alin, căruia i-a dar afacerea în grijă, a postat recent o fotografie care demonstrează că afacerea duduie, mai multe teancuri de bancnote așezate pe o masă. “Of,of,offf.... Încasările de la shaormerie”, a scris fiul lui Leo. „Dumnezeu să vă dea mai mult... Mergeee bandaa”, au reacționat amicii.