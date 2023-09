„Dacă am făcut alegerea potrivită” Cristina Șișcanu, măcinată de gânduri! Soția lui Mădălin Ionescu a vrut să împărtășească totul cu fanii săi din mediul online: „Gânduri de mamă”

In articol:

Cristina Șișcanu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete din țara noastră. De-a lungul timpului a reușit să-și construiască o carieră de succes în lumea televiziunii, fiind una dintre cele mai iubite prezentatoare TV de la noi. Fără îndoială, se poate declara o femeie împlinită din toate punctele de vedere și asta pentru că pe plan profesional bifează reușită după reușită, făcând parte din producții care se bucură de un real succes în rândul telespectatorilor.

De asemenea, pe plan sentimental trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Mădălin Ionescu, iar din rodul iubirii lor s-a născut și Petra, fiica acestora. Totodată, prezentatorul TV mai are un fiu și o fiică dintr-o relație anterioară, pe Filip și pe Ștefania.

Se pare că în ultima perioadă, Cristina Șișcanu este măcinată de gânduri, însă a preferat să împărtășească totul și cu fanii săi de pe rețelele de socializare. Ce s-a întâmplat cu vedeta?

Cristina Șișcanu, mărturisiri surprinzătoare în mediul online

Cristina Șișcanu este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde îi ține întotdeauna la curent pe fanii săi cu tot ceea ce se întâmplă nou în viața sa. De asemenea, vedeta le împărtășește urmăritorilor gândurile și frământările sale, mai ales atunci când este vorba de viața personală. După ce în urmă cu doar câteva zile, soția lui Mădălin Ionescu mărturisea că a fost surprinsă de faptul că fiica sa a ales să se transfere la divizia internațională, acum se pare că aceste gânduri

nu îi dau pace.

Mai mult decât atât, prezentatoarea TV nu știe dacă a făcut alegerea corectă atunci când a acceptat ca Petra să se transfere de la clasa bilingvă la cea internațională. Cu toate acestea, a fost decizia fiicei sale, pe care și-a dorit să o respecte, mai ales că a observat că este extrem de bucuroasă și s-a integrat rapid în noul colectiv. De asemenea, în final, Cristina Șișcanu a mai adăugat și faptul că va lua ore suplimentare pentru limba și literatura română, dacă va fi nevoie.

„Am vrut să mai trag un pui de somn, dar efectiv nu reușesc, nu pot să dorm! Mi-am făcut o cafea și am zis 'Gata'. M-am învârtit, n-am reușit pentu că m-am trezit la 06:50 și am pregătit-o pe Petra pentru școală, a plecat și după aceea am vrut să mai trag un pui de somn, dar n-am reușit pentru că m-au luat tot felul de gânduri, mă gândesc ce responsabilități am, ce am de făcut azi, ce am de făcut mâine. Să fiu în grafic cu toate(...)

Mă preocupă tot felul de gânduri, gânduri de mamă, cum se spune. Mă gândesc dacă am făcut alegerea potrivită, faptul că Petra a ales să meargă la divizia internațională, nu la divizia bilingvă, la școală și noi părinții inițial ne dorisem să opteze pentru bilingvă. Repet, gânduri de mamă. Nu vreau să mă stresez foarte tare pentru că o să vă explic. Eu țin foarte mult ca Petra să învețe și româna foarte bine, adică gramatica limbii române, să scrie corect și asta mă preocupă. O să luăm ore suplimentare dacă o să fie cazul (...)”, a mărturisit Cristina Șișcanu pe Instagram.

Cristina Șișcanu, măcinată de gânduri! [Sursa foto: Facebook]