”Dacă nu îți faci scenării nu ești femeie” Giulia Anghelescu nu-I poate accepta nici acum asta lui Vlad Huidu. Ce crede artista că se va întâmpla în relația lor?

In articol:

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu sunt căsătoriți din anul 2012, au împreună doi copii și formează unul dintre cuplurile longevive ale lumii mondene.

Cei doi se țin departe de lumina reflectoarelor și rareori vorbesc despre familia lor, preferând să își aducă în prim-plan doar cariera.

Citește și: Giulia Anghelescu, motivul care naște discuții aprinse între ea și Vlad Huidu! Artista a recunoscut că are o obsesie: „Soțul meu îmi atrage atenția foarte des”

Giulia Anghelescu nu-I poate accepta nici acum asta lui Vlad Huidu [Sursa foto: Facebook ]

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au reușit să-și clădească relația perfectă

Dar pentru că nu este de ici, de colo să clădești o relație de lungă durată și pentru că mulți se întreabă cum de cei doi au reușit acest lucru, Giulia Anghelescu a ales să vorbească acum deschis despre mariajul ei.

Artista recunoaște că acum lucrurile între ea și soțul ei sunt mai mereu roz, dar în urmă cu mulți ani situația stătea total diferit.

Și asta pentru că, mărturisește blonda, de vină ar fi fost chiar ea și gândirea pe care o avea la acea vreme.

Gelozia o împingea să își facă tot felul de scenarii, iar de aici și până la a avea momente tensionate a mai fost doar un pas.

Citeste si: Hemoroizi externi – cauze si metode de tratament

Citește și: Giulia Anghelescu le închide gura răutăcioșilor! Ce le-a transmis celor care o critică pentru pozele deocheate: "Mi le face soțul"| EXCLUSIV

"În urma cu 16 ani mai erau gelozii in relația noastră. El nu a fost gelos niciodată. Eu sufeream de "scenarită cronică" atunci când eram mai tânără, dar ca orice femeie care se respectă, dacă nu îți faci scenarii nu ești femeie practic. Îmi făceam tot felul de filme, însă am renunțat de mult, îmi ocupa prea mult timp. Nu îi spuneam soțului, mie îmi place să ma consum eu cu mine însămi", a declarat Giulia Anghelescu pentru Spynews.ro

Însă, vremea a trecut și Giulia a învățat să-și controleze gândirea și să ia în calcul doar ceea ce se întâmplă în realitatea lor, în timp ce Huidu a învățat să aibă răbdare cu ea.

Așa au ajuns să fie acum soți, părinți și cei mai buni prieteni, iar acest lucru îi ajută să aibă o comunicare excelentă și să se susțină reciproc în mod necondiționat.

"Am reușit să ne construim cu foarte multă răbdare. În primul rând am construit o prietenie frumoasă între noi, clar suntem cei mai buni prieteni și vorbim extraordinar de mult în continuare, despre orice, la orice oră din zi și din noapte. Cred că asta a ajutat foarte mult relația noastră să crească și să ajungă în punctul în care este astăzi", a mai declarat artista.

Dar chiar și așa, cu toată armonia din familia lor, Giulia Anghelescu mărturisește că tot există ceva ce o deranjează la soțul ei și nu poate accepta.

Citeste si: „Nu mai sunt șanse să ne așezăm la aceeași masă.” Flavius Nedelea a vorbit pentru prima dată, după ce el și Anamaria Prodan au mers pe drumuri separate- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 5 iunie 2023. Sărbătoare importantă pentru credincioși- stirilekanald.ro

Citeste si: Cristina Ciobănașu, detalii neașteptate din viața sa. Ce a simțit când a fost adoptată de Ruxandra Ion: "Eu nu am realizat cu ce vine asta la pachet. M-am mutat în casa unor oameni pe care nu îi cunoșteam"- radioimpuls.ro

Citește și: Giulia Anghelescu dezvăluie detalii neștiute despre prietenia cu Antonia! Ce legătură este de fapt între cele două artiste: "Fiecare știe exact limitele celeilalte"| EXCLUSIV

Cântăreața mărturisește că încă speră, chiar și după atâția ani de căsnicie în care nu s-a întâmplat vreo schimbare, ca tatăl copiilor ei să devină mai ordonat și să îi ia exemplul. Ei îi place curățenia și vrea să știe că totul este pus la punct, în timp ce Vlad Huidu se află la polul opus.

O deranjează acest lucru, dar spune că nu mai tratează situația cu impulsivitate, plus că, mai notează vedeta, și copiii au avut un rol important în mariajul lor și asupra comportamentului de soț și soție.

De când au venit pe lume, cei doi soți au lăsat certurile și geloziile deoparte, axându-se acum pe dezvoltarea armonioasă a familiei lor.

"Pe mine ma deranjează că nu este la fel de ordonat precum am visat eu că va deveni cândva, am visat, speranța moare ultima practic. Dar, am învățat să nu mai fiu impulsivă, clar nu mă mai enervez din nimicuri, iar acest lucru ne-a ajutat foarte mult în ultimii ani. După ce au apărut copii ne-am certat mai rar, iar atunci când am făcut-o, ne-am certat constructiv. Noi ne certăm cu un scop, să învățăm ceva din cearta aia", a mai spus soția lui Vlad Huidu.