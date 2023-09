Dana Criminala spune care sunt motivele divorțului de Leo de la Strehaia! Vedeta, dezvăluiri despre viața pe care o ducea alături de afacerist: "Așa procedează el de fiecare dată" | EXCLUSIV

In articol:

Dana Criminala și Leo de la Strehaia s-au căsătorit în 2016, iar povestea lor de iubire nu a fost lipsită de controverse. În urmă cu trei ani, vedeta a vrut să-i spună adio afaceristului, însă Leo a convins-o să rămână împreună.

Leo de la Strehaia este unul dintre cele mai cunoscute nume din showbiz-ul românesc, acesta avânt în trecut și o relație cu Loredana Chivu. Afaceristul și Dana Criminala și-au unit destinele în urmă cu șapte ani și împreună cu trăit o poveste de iubire cu bune și cu rele. Discuțiile nu au lipsit, așa cum se întâmplă în orice cuplu, însă se pare că focoasa brunetă nu a mai rezistat și a decis să pună punct mariajului.

Vedeta a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a dezvăluit, în exclusivitate, că a depus deja actele de divorț. Focoasa brunetă urmează să se separe de afaceristul care i-a fost soț în ultimii șapte ani și avem toate detaliile cu privire la motivele care au făcut-o pe Dana să ia această decizie.

Dana Criminala, totul despre motivele care au făcut-o să divorțeze de Leo de la Strehaia

Dana Criminala a vorbit, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, despre motivele care au făcut-o să se despartă de celebrul afacerist. Vedeta a mai vrut să bage divorț și în urmă cu trei ani, chiar înainte ca Leo să fie reținut.

Totuși, la acel moment, bărbatul a convins-o să renunțe la acțiunea în instanță așa că s-au împăcat. În timpul în care a fost încarcerat Leo de la Strehaia, Dana i-a fost cel mai mare sprijin emoțional, după cum ne-a povestit chiar ea.

Vedeta l-a susținut și în momentul în care bărbatul a ajuns la spital, după ce a suferit un AVC. Dana i-a fost alături cât timp a fost internat, dar și în perioada recuperării, așa cum mărturisea în trecut pentru WOWbiz.ro.

Acum însă, cei doi au decis să se separe, iar vedeta a ales să divorțeze de afacerist, existând la mijloc mai multe motive și lucruri care au deranjat în mariajul cu Leo.

"Au fost mai multe lucruri care mă deranjau și pe care el le știa foarte bine. Le-am discutat bineînțeles de nenumărate ori pe perioada detenției și de câte ori mergeam la el în vizită acolo la penitenciar și îmi spunea multe alte lucruri, că ce vom face și multe altele.

Mai erau multe alte lucruri care mă deranjat vis-a-vis de comportamentul lui, de multe lucruri, de felul cum se comporta și așa mai departe. Eu nu contest că el mă iubește, știu acest lucru, dar el are așa o iubire mai altfel. Adică la modul când nu i se face pe plac, are tot felul de manifestări care pe mine mă deranjează", a povestit Dana Criminala, pentru WOWbiz.ro.

Dana Criminala și Leo de la Strehaia [Sursa foto: Facebook]

Cum a reacționat Leo de la Strehaia când a aflat de divorț

Leo de la Strehaia a făcut mai multe afirmații controversate în mediul online, în momentul în care a anunțat despărțirea de Dana Criminala. În exclusivitate pentru WOWbiz.ro, focoasa brunetă a vorbit despre modul în care a reacționat Leo în momentul în care a aflat de divorț.

Dana susține că fostul său partener a început seria acuzațiilor și a denigrării în mediul online, venind astfel cu numeroase afirmații controversate la adresa ei. În timpul mariajului, acesta a fost unul dintre lucrurile care au deranjat-o pe Dana la Leo, după cum ne-a spus chiar ea.

"Când am intentat divorțul, a început cu tot felul de lucruri jignitoare în mediul online, tot felul de tâmpenii. Așa procedează el de fiecare dată și mie lucrurile acestea nu îmi plac. Măcar dacă ar fi lucruri adevărate, nu ar fi nicio problemă. Eu sunt un om responsabil, îmi asum, dar când văd așa numai minciuni, numai neadevăruri mi se face lehamite", a povestit Dana Criminala, pentru WOWbiz.ro.

Dana Criminala și Leo de la Strehaia [Sursa foto: Facebook]

Dana Criminala și Leo de la Strehaia divorțează

Dana Criminala și Leo de la Strehaia au decis să divorțeze. Cea care a înaintat actele pentru separare a fost chiar focoasa brunetă. După cum ne-a povestit chiar ea, actele au fost depuse în urmă cu câteva zile, iar acum așteaptă să înceapă procesul, tocmai pentru că este convinsă de faptul că Leo nu va accepta așa ușor despărțirea.

"Eu chiar am intentat divorțul pentru că Leo este așa cu ale lui. Am depus deja actele de vreo patru zile cred, cam așa", a mărturisit Dana, pentru WOWbiz.ro.

La rândul său, Leo de la Strehaia a vorbit despre despărțirea de Dana Criminala într-un Tik-Tok, acolo unde i-a adus brunetei mai multe acuzații.

"Aș vrea să vă zic și vouă, prieteni. Dana să se țină de cuvânt, să mă sune în cursul zilei de azi. Să mă cheme la notar. Ea a zis că nu mai vrea să fie cu mine. Vreau să văd dacă o ține, nu așa să se prefacă și peste trei zile să se împace cu mine.

Trebuie să mă sune și să mergem la notar ca să băgăm divorțul, nu mai așteptăm tribunale. Pentru toți prietenii mei, toți o să fiți mulțumiți...prietenele, fanele lu Anca. O să mă despart de Dana și o aștept să meargă cu mine la divorț. N-am ce să vorbesc de ea, nu are ce să vorbească de mine. Cel mai bine e că v-am spus eu acum, dacă ea a luat această hotărâre singură...A luat această hotărâre pentru pisici și pentru câini pentru că nu mai are bani să le întrețină. Eu am venit de la pușcărie, nu mai pot să întrețin pisici și câini, nu mai pot, prieteni!", a mai spus Leo de la Strehaia, în mediul online.

Dana Criminala și Leo de la Strehaia, poveste de dragoste cu năbădăi

Dana Criminala și Leo de la Strehaia au avut parte de o poveste de dragoste cu năbădăi. Vedetele au mai încercat să se despartă în trecut, tot la inițiativa Danei Criminala.

Focoasa brunetă a povestit că și-a dorit să se separe de Leo chiar înainte ca acesta să fie încarcerat, însă odată ce a ajuns în penitenciar.

"Înainte de a merge el la penitenciar, eu aveam intentată acțiunea de divorț și la insistențele lui, când l-au luat la penitenciar, m-a sunat disperat să oprea divorțul că el nu poate să trăiască cu ideea că îl las și să-l opresc.

A fost situația aceea, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, îl știam și foarte bolnav și am zis așa ferească Dumnezeu să nu-l am pe conștiință și l-am oprit. Am oprit divorțul, am renunțat la el.

Mai târziu am aflat că puteam să-l suspend, nu să renunț definitiv, dar în fine. L-am oprit", a mai explicat Dana Criminala.

Cei doi și-au unit destinele în 2016. Dana Criminala a îmbrăcat atunci o rochie albă superbă și amândoi au fost vizibil emoționați în timpul evenimentului. Cele două vedete au avut parte de momente speciale la nuntă, iar Leo i-a oferit soției sale un bănuț din aur drept cadou, așa cum este obiceiul.

