Dana Roba a ajuns la sediul Parchetului! Vedeta are prima confruntare față în față cu Daniel Balaciu, după ce a încercat să o omoare: "Nu sunt pregătită pentru așa ceva" | EXCLUSIV

Este o zi extrem de importantă, dar și grea pentru Dana Roba.

Make-up artistul vedetelor a ajuns la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara, acolo unde are prima întâlnire cu Daniel Balaciu. Vedeta și fostul soț nu s-au mai văzut de la începutul lunii iunie, din dimineața în care acesta a lovit-o cu brutalitate cu ciocanul în cap.

Vedeta a ajuns la Parchet la primele ore ale zilei, urmând ca astăzi să dea ochii cu fostul soț, chiar în fața procurorului. La intrarea în clădire, Dana Roba a fost oprită de reporteri și a oferit câteva declarații cu privire la prima întâlnire pe care o va avea cu soțul ei.

Dana Roba a ajuns la Parchet, primele declarații înainte de întâlnirea cu Daniel Balaciu

Dana Roba va sta astăzi față în față cu Daniel Balaciu, chiar la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara. Vedeta și fostul soț se întâlnesc astăzi pentru prima oară, de la momentul în care Daniel Balaciu a lovit-o cu ciocanul în cap.

Reamintim că situația Danei Roba a șocat întreaga țară la începutul lunii iunie, atunci când s-a aflat că make-up artistul a fost bătută cu ciocanul de către fostul soț. Divorțul pe care și-l dorea vedeta ar fi fost motivul ce a condus la actul de violență, așa cum a precizat ea în mai multe interviuri.

Dana Roba a fost internată în spital pentru câteva săptămâni, iar la acel moment medicii și familia s-au temut de ce era mai rău. Reporterii de la Știrile Kanal D au surprins-o pe Dana Roba în fața Parchetului, acolo unde vedeta a vorbit cu jurnaliștii și a oferit câteva declarații, precizând că are foarte mari emoții pentru tot ceea ce urmează să i se întâmple.

Reporter: Bună Dana, de ce ai venit astăzi aici?!

Dana Roba: Pentru că fostul meu soț a vrut să mă omoare!

Reporter: Va fi prima confruntare cu soțul tău, față în față?

Dana Roba: Da, dar vorbim după pentru că am niște emoții foarte mari și nu sunt pregătită pentru așa ceva, dar sper că după ce...

Reporter: A zis că ai fi mințit prima oară?

Dana Roba: Este treaba lui, nu mă interesează. Știți foarte bine că fruntea mea denotă că am să mor!

Reporter: Dar ești convinsă că vei avea astăzi prima confruntare față în față cu el?

Dana Roba: Da, da!

Dana Roba, detalii înainte de întâlnirea cu Daniel Balaciu

Marți, jurnaliștii WOWbiz.ro au aflat pe surse că Dana Roba ar urma să aibă prima întâlnire față în față cu Daniel Balaciu, așa că am luat legătura cu vedeta pentru a afla cum se simte înainte de momentul culminant.

"Am emoții să mă întâlnesc cu el, pentru că mi se pare că mă întâlnesc cu un monstru. Nu îmi face plăcere să mă văd cu acest monstru, dar dacă așa spune legea și trebuie să mă duc la întâlnire mă duc.

Eu sper să nu mi se facă rău, dar în cazul în care mi se face rău o să chem o ambulanță pentru că nu am voie să mă necăjesc, nu am voie să mă stresez.

Eu cred că Dumnezeu va pune îngerii lui cu mine și sper că o să fie bine", a declarat Dana Roba, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Dana Roba se temea pentru ziua în care va trebui să-l vadă pe Daniel Balaciu

Într-un interviu acordat recent Corneliei Ionescu, Dana Roba a mărturisit că are emoții pentru ziua confruntării și nu și-ar fi dorit să-l privească față în față pe Daniel Balaciu. Vedea spunea că odată ce s-ar uita la el ar vedea "un topor".

"Nu se poate așa ceva. Deja mi-am plătit avocatul care se ocupă de cazul nostru și nu am să vreau să-l văd.

Va fi o înfățișare între mine și el, avocații noștri și domnul procuror și nu am să vreau să stau cu fața la el.(...) În instanță, din câte am înțeles va fi închis într-o cușcă ca și un câine, cu cătușe și așa mai departe(...) Nu am să mă uit la el atunci, la ce să mă uit?! La un topor?! Văd ciocanul cu care a vrut să îmi ia viața(...) Nu mă poate sensibiliza nimeni, doar Dumnezeu", spunea Dana Roba la acel moment, la WOWnews.

